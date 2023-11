Κοινωνία

Εξάρχεια – Μετρό: Διαμαρτυρία για την κοπή δέντρων (εικόνες)

Δεκάδες άτομα συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Εξαρχείων, διαμαρτυρόμενοι για την κοπή δέντρων.

Του Λάζου Μαντικού

Περίπου 50 άτομα συγκεντρώθηκαν από νωρίς το πρωί της Δευτέρας στην πλατεία Εξαρχείων, διαμαρτυρόμενοι για την κοπή δέντρων, στο σημείο.

Οι συγκεντρωμένοι, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα συλλογικοτήτων, πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας και στη συνέχεια όταν τα συνεργεία άρχισαν να κόβουν τα δέντρα, φώναζαν κατά των υπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων.

Τα δέντρα κόβονται για την κατασκευή του σταθμού του μετρό.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

