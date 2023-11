Life

“Πρόσωπο με Πρόσωπο”: Η ακρίβεια, οι μισθοί και το κόστος της θέρμανσης

Αυτή την Πέμπτη, ο Νίκος Χατζηνικολάου και οι καλεσμένοι του, βάζουν στο επίκεντρο της εκπομπής, την ακρίβεια που «στραγγαλίζει» τα νοικοκυριά.

Απόψε στις 24:00, ο Νίκος Χατζηνικολάου και οι καλεσμένοι του βάζουν στο επίκεντρο της εκπομπής «Πρόσωπο με πρόσωπο» το πρόβλημα της ακρίβειας, που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα νοικοκυριά.

Μέχρι πού θα φθάσει το «ράλι» των τιμών στα βασικά είδη διατροφής;

Πόσο θα επηρεάσει ο πληθωρισμός την εικόνα της αγοράς και τους μισθούς;

Πόσα χρήματα θα δώσουμε, φέτος, για τη θέρμανση;

Ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας, o κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιανός, ο τομεάρχης Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Παύλος Γερουλάνος, ο Μάκης Παπαδόπουλος μέλος του πολιτικού γραφείου της Κ. Ε. του ΚΚΕ, άνθρωποι της αγοράς και πολίτες παίρνουν θέση στο πρόβλημα της ακρίβειας.

«Πρόσωπο με πρόσωπο», με τον Νίκο Χατζηνικολάου: Απόψε στις 24:00.

#ProswpoMeProswpo

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου, Φωτεινή Νάσσου, Γιώτα Δελέγκου, Δέσποινα Μανδρανή