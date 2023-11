Οικονομία

Βέρνερ Χόγιερ: Στον ΑΝΤ1 ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (βίντεο)

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαικής Τράπεζας Επενδύσεων Βέρνερ Χόγιερ μίλησε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1

Της Ελένης Βαρβιτσιώτη

Συμφωνία για την ενίσχυση του ΔΕΔΔΗΕ με 150 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να αναβαθμιστεί η διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω της εγκατάστασης έξυπνων μετρητών σε όλη την χώρα, υπέγραψε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Αθήνα.

Ο Βέρνερ Χόγιερ μίλησε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 για τα σχέδια της τράπεζας για την Ελλάδα, καθώς και για την θωράκιση της ελληνικής οικονομίας, απέναντι στην κρίση της Μέσης Ανατολής.

"Η Ελλάδα βρίσκεται πολύ κοντά στην επικίνδυνη αυτή περιοχή. Πρέπει να πω ότι η επιτυχία της Ελλάδας μετά την οικονομική κρίση ο κορονοϊός, είναι ένα παράδειγμα μόνο για τό πόσο καλά αντεπεξήλθε η Ελλάδα. Πιστεύω ότι θα ήταν σε πολύ δεινότερη θέση τώρα. Οι συνθήκες για την Ελλάδα να ξεπεράσει και την κρίση αυτή είναι πολύ καλύτερες από ότι δέκα ή οκτώ χρόνια πριν".

Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που έχουν επωφεληθεί όσο λίγες από τον δανεισμό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η σημερινή υπογραφή της επένδυσης για έξυπνους μετρητές με στόχο τα νοικοκυριά να έχουν πολύ καλύτερο έλεγχο των λογαριασμών τους έγινε παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

"Αυτό είναι μία επένδυση στην οποία η θετική επίδραση στο κλίμα είναι πρωφανής. Δεύτερον υπάρχει μέιωση στους λογαριασμούς ρεύματος τον πολιτών και τρίτον, οι ιδιοκτήτες σπιτιών είναι σε καλύτερη θέση να κατευθύνουν τη χρήση της ενέργειάς τους. Είναι μια κατάσταση στην οποία όλοι επωφελούνται.

Όσον αφορά αν θα υπάρξουν επενδύσεις και σε άλλες περιοχές με αντιπλημμυρικά έργα ανέφερε: "Οπωσδήποτε. Ήμουν στο τηλέφωνο μέσα σε 24ώρες μετά τις πλημμύρες και μίλησα με την Ελληνική Κυβέρνηση και είπα οκ, θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε μόλις μας πείτε τι είναι αυτό που χρειάζεστε ακριβώς, τώρα που οι άνθρωποι υποφέρουν στην περιφέρεια αυτή. Όμως αυτό που είναι πολύ πιο σημαντικό είναι να βρούμε λύσεις για να αποτρέψουμε κάτι σαν και αυτό στο μέλλον.

Τέλος ο Βέρνερ Χόγιερ τόνισε ότι τα πρότζεκτ που αφορούν στις φυσικές καταστροφές, έχουν πολύ υχηλή θέση στην λίστα.

