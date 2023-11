Τεχνολογία - Επιστήμη

Θεσπρωτία: Σεισμός στην Παραμυθιά

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στα Ιωάννινα. Το μέγεθος και το επίκεντρο της δόνησης.

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 20:30 της Τρίτης στη Θεσπρωτία.

Το επίκεντρο εντοπίζεται 10 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της Παραμυθιάς. Το εστιακό βάθος ήταν 10 χιλιόμετρα.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και στα Ιωάννινα.

