Αμβούργο - Συναγερμός: Ένοπλοι σε σχολείο (βίντεο)

Με ποιες αρχικές ενέργειες μέριμνας υπέρ της ασφάλειας των μαθητών, παρενέβησαν οι αρχές έκτακτης ανάγκης και ποια θα είναι η συνέχιση της επιχείρησης.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές του Αμβούργου για δύο ένόπλους που σύμφωνα με πληροφορίες κλείστηκαν σε αίθουσα διδασκαλίας στο Περιφερειακό Σχολείο «Μπλανκενέζε».

Η αστυνομία ζήτησε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ να αποφεύγεται η περιοχή γύρω από το σχολείο.

Αρχικά η εφημερίδα Bild έκανε λόγο για δύο μαθητές που απείλησαν τον καθηγητή τους με όπλο αλλά δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί το αν πρόκειται για παιδιά του σχολείου ή εξωσχολικούς.

Οι ειδικές δυνάμεις έφτασαν γρήγορα στο σημείο και η αστυνομία με πολυβόλα περικύκλωσε το κτίριο. Οι αστυνομικοί βρίσκονται πλέον μέσα και αναζητούν τους δύο ύποπτους δράστες. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνόδευσαν τους πρώτους μαθητές έξω από το σχολείο, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Μεταφέρθηκαν σε στρατώνες από όπου αναμένεται να τους παραλάβουν οι γονείς και συγγενείς τους.

#BREAKING: Two men, one armed with a gun, have barricaded themselves in a classroom at a high school in Blankenese area of Hamburg, Germany.



Footage shows police on-scene pic.twitter.com/OIjGSHMnLo