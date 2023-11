Πολιτική

Κασσελάκης - Σχοινάς: Σύσκεψη για τη μετανάστευση και το άσυλο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ για τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο αλλά και την τύχη όσων απορρίπτονται.

-

Συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά είχε στις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Στέφανος Κασσελάκης.

Όπως αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κασσελάκης υπογράμμισε τη σημασία που έχει η προώθηση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου, που θα βασίζεται στην αλληλεγγύη, στη μείωση των βαρών των χωρών πρώτης υποδοχής όπως η Ελλάδα, στην προστασία των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλου και στην αντιμετώπιση των διακινητών. Τόνισε ότι «ειδικά σε περίοδο κρίσης, η αλληλεγγύη στη φιλοξενία προσφύγων πρέπει να είναι υποχρεωτική για τα κράτη-μέλη και να βασίζεται σε σημαντικό αριθμό ετήσιων μετεγκαταστάσεων, αλλιώς δεν έχει αξία για τις χώρες πρώτης υποδοχής. Πρέπει να κατοχυρώνονται νόμιμες και ασφαλείς οδοί με δίκαιη κατανομή στις χώρες της ΕΕ, όπως και ένας αποτελεσματικός ευρωπαϊκός μηχανισμός επιστροφών για όσους δεν δικαιούνται άσυλο» επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Παράλληλα, ανέφερε ότι «η νέα Συμφωνία πρέπει να προσανατολίζεται στην αντιμετώπιση των δικτύων διακινητών αλλά, κυρίως, στην προστασία των συνόρων με σεβασμό του διεθνούς δικαίου από τα κράτη-μέλη, ώστε να μην επαναληφθούν τα εγκλήματα στη Λαμπεντούζα, στην Πύλο και στο Φαρμακονήσι». Ο κ. Κασσελάκης τόνισε, τέλος, ότι στην παραπάνω κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί και ο διάλογος για την αναθεώρηση της Κοινής Δήλωσης ΕΕ – Τουρκίας.

Μ. Σχοινάς: Ανάγκη συνολικής, συνεκτικής ευρωπαϊκής πολιτικής για τη μετανάστευση και το άσυλο

Από την πλευρά του ο κ. Σχοινάς με ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ, σημείωσε ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε στις τρέχουσες ευρωπαϊκές εξελίξεις και για την ανάγκη μιας συνολικής, συνεκτικής ευρωπαϊκής πολιτικής για την μετανάστευση και το άσυλο. «Με χαρά υποδέχθηκα στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Στέφανο Κασσελάκη στην πρώτη του επίσκεψη στις Βρυξέλλες. Έγινε συζήτηση για τις τρέχουσες ευρωπαϊκές εξελίξεις και για την ανάγκη μιας συνολικής, συνεκτικής ευρωπαϊκής πολιτικής για τη μετανάστευση και το άσυλο» ανέφερε συγκεκριμένα ο κ. Σχοινάς.

Με χαρά υποδέχθηκα στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον @skasselakis στην πρώτη του επίσκεψη στις Βρυξέλλες.



Συζήτηση για τις τρέχουσες ευρωπαϊκές εξελίξεις και για την ανάγκη μιας συνολικής, συνεκτικής ευρωπαϊκής πολιτικής για την μετανάστευση και το άσυλο. pic.twitter.com/qX31DljjXo — Margaritis Schinas (@MargSchinas) November 8, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Κατσούρη: Σπαραγμός στο τρισάγιο για τη μνήμη του (εικόνες)

Τροχαίο - Ηράκλειο: Θρήνος για τον 17χρονο που κατέληξε μετά από πολυήμερη νοσηλεία στη ΜΕΘ

Αμβλώσεις: Το Οχάιο ψηφίζει υπέρ της προστασίας του δικαιώματος