Σία Αναγνωστοπούλου – ΣΥΡΙΖΑ: Έκκληση να σταματήσουν οι “μαγκιές”

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε το ιστορικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ για τα όσα συμβαίνουν μέσα στην παράταξη.

«Πρέπει να βρούμε τα λόγια για να ξαναφτιάξουμε το κομματικό συμφέρον, αυτό που θέλει ο κόσμος και μας κρατάει αξιωματική αντιπολίτευση», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η Σία Αναγνωστοπούλου.

Το μέλος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε πως «σέβεται το σθένος», όμως, «έχουμε μία ομάδα γύρω από τον πρόεδρο που έχει μαγκιά και όχι σθένος.

Αυτό αγαπούσα στον Τσίπρα είχε σθένος. Σθένος είναι να έχουμε τη δύναμη να μιλήσουμε όλοι μαζί».

Αναφορικά με τις διαγραφές στελεχών που έχουν μπει στη συζήτηση, τόνισε πως, «πρέπει οι διαγραφές να φύγουν από το τραπέζι, είναι επίδειξη σθένους. Όταν ο Τσίπρας πήρε πίσω τη διαγραφή Πολάκη, έδειξε σθένος».

Κληθείσα να σχολιάσει τις δηλώσεις Τσακαλώτου, που ερμηνεύτηκαν ως κίνηση αποχώρησής του από το κόμμα, εκτίμησε ότι, «ο Τσακαλώτος ζήτησε να μιλήσουμε πολιτικά, οι συγκρούσεις ποτέ δεν έκαναν κακό. Όταν οι συγκρούσεις γίνονται τοξικές, είναι το θέμα» και είπε για την ίδια πως, «δεν είναι η πρώτη επιλογή μου να φύγω από το κόμμα».

Και συμπλήρωσε πως «θα δώσω μάχη να μη γίνουν οι διαγραφές. Είδα δήλωση Κασσελάκη που αναγνωρίζει την αξία Τσακαλώτου».

Η Σία Αναγνωστοπούλου υπογράμμισε πως, «δεν είμαι ούτε ομπρέλα ούτε τίποτα, κάνω έκκληση να φύγουν οι μαγκιές από το κόμμα.

Δεν υπάρχει για μας ασφάλεια, είναι μάχη συνέχεια. Δεν βάζω το «αν», θέλω πριν από το «αν» να είμαι ξεκάθαρη» και κατέληξε:

«Θέλω το ΣΚ να δείξουμε σθένος και η ηγετική ομάδα δίπλα στον πρόεδρο, να κάτσει λίγο σιωπηρή».

