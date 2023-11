Κοινωνία

ΟΣΕ - Μενίδι: Ντοκουμέντο του ΑΝΤ1 με τους δράστες της δολιοφθοράς (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τους δράστες της δολιοφθοράς, στο Σταθμό Αχαρνών, στη γραμμή Αθήνα - Θεσσαλονίκη, αναζητούν οι Αρχές, ενώ ο ΟΣΕ έχει ήδη προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

-

Εικόνα - ντοκουμέντο με τους τρεις δράστες της δολιοφθοράς στον σιδηροδρομικό σταθμό Αχαρνών, παρουσίασε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ της η Φαίη Χρυσοχόου, η εικόνα είναι από κάμερα ασφαλείας, λίγο πριν αυτή καταστραφεί από τους δράστες. Στην φωτογραφία έχουν απαθανατιστεί οι τρεις δράστες, στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αχαρνών, την στιγμή που μεταφέρουν κάδο απορριμμάτων. Ο ένας εξ αυτών, λίγες στιγμές αργότερα, ανέβηκε στον κάδο και έσπασε την κάμερα. Το εν λόγω περιστατικό, έγινε 2 ημέρες πριν γίνει η δολιοφθορά με τη καύση καλωδίων.

Όπως εξήγησε η δημοσιογράφος, αυτό σημαίνει ότι έσπασαν την κάμερα, περίμεναν μία ημέρα για όποια αντίδραση τυχόν υπήρχε και όταν είδαν ότι μπορούν, έσπευσαν να σπάσουν το φρεάτιο και να βάλουν φωτιά για να δουν αν είναι χαλκός. Τελικά ήταν οπτικές ίνες, με αποτέλεσμα να τεθεί σε κίνδυνο το σύστημα τηλεδιοίκησης και να «μαυρίσουν» οι πίνακες παρακολούθησης της κυκλοφορίας των συρμών.

Το υλικό από την κάμερα ασφαλείας βρίσκεται στα χέρια της Αστυνομίας. Οι τρεις δράστες δεν είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα τους κι έτσι έχει ξεκινήσει ερευνά για τον εντοπισμό τους.

Πλέον, η κλοπή ή δολιοφθορά του σιδηροδρομικού δικτύου είναι κακούργημα.

Ειδήσεις σήμερα:

Φαίη Μπακογιώργου: ανατροπή στον θάνατο της νεαρής εγκύου

Κακοποίηση ζώων: Πρόστιμο για έθιμο με άλογα

Ενδοοικογενειακή βία: Πατέρας καταδικάστηκε μετά από καταγγελία των παιδιών του