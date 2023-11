Πολιτισμός

Χόλυγουντ: Συμφωνία ηθοποιών και στούντιο για τον τερματισμό της απεργίας

Η απεργία των ηθοποιών έχει παραλύσει εδώ και μήνες την παραγωγή ταινιών και τηλεοπτικών σειρών στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει στοιχίσει δισεκατομμύρια στην αμερικανική οικονομία.

Οι ηθοποιοί και τα μεγάλα στούντιο του Χόλυγουντ κατέληξαν χθες, Τετάρτη, σε μια συμφωνία για να μπει ένα τέλος στην απεργία, που έχει παραλύσει εδώ και μήνες την παραγωγή ταινιών και τηλεοπτικών σειρών στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει στοιχίσει δισεκατομμύρια στην αμερικανική οικονομία, ανακοίνωσε το συνδικάτο των ηθοποιών SAG-AFTRA.

Η απεργία τερματίζεται σήμερα, χάρη σε μια νέα τριετή συλλογική σύμβαση για τους ηθοποιούς, η αξία της οποίας «υπολογίζεται σε πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια», εξήγησε σε ανακοίνωσή του το συνδικάτο.

Το SAG-AFTRA θα δώσει σε μερικές ημέρες στη δημοσιότητα τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, όμως διαβεβαιώνει πως αυτή έχει «εξαιρετική εμβέλεια». Περιλαμβάνει κυρίως μια σημαντική αύξηση των κατώτατων μισθών και εγγυήσεις σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ καθιερώνει «για πρώτη φορά» ένα σύστημα με μπόνους για τις αναμεταδόσεις σε streaming.

Για να επιστρέψουν οι ηθοποιοί στα πλατό και να αρχίσουν και πάλι τα γυρίσματα, οι 160.000 ηθοποιοί, χορευτές και κασκαντέρ, που είναι μέλη του SAG-AFTRA, θα πρέπει τώρα να εγκρίνουν τη νέα συλλογική σύμβασή τους με ψηφοφορία. Πρόκειται για ένα στάδιο που θεωρείται ευρέως απλώς τυπικό.

