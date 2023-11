Υγεία - Περιβάλλον

ΕΕΣ: Δράση ενημέρωσης για τον σακχαρώδη διαβήτη

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας Διαβήτη, ιοργανώνει εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού. Τι περιλαμβάνει η δράση.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας Διαβήτη, η οποία εορτάζεται κάθε χρόνο στις 14 Νοεμβρίου, διοργανώνει εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τον Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ), την Τρίτη (14/11), στην Πλατεία Συντάγματος (πλησίον του μετρό) και ώρες 9-2 μ.μ.

Η έγκυρη ενημέρωση και η γνώση σε ζητήματα υγείας, είναι πολύ σημαντική καθώς η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση της νόσου, μπορεί να παίξει βασικό ρόλο στη μείωση των ποσοστών εμφάνισης νέων περιστατικών διαβήτη.

Στόχος της δράσης είναι η πρόληψη, η καλύτερη διαχείριση του διαβήτη μέσα από την ενημέρωση και την εκπαίδευση για την καλή γνώση των συμπτωμάτων και των παραγόντων κινδύνου όλων των τύπων ΣΔ.

Ο διαβήτης είναι μια χρόνια εξελισσόμενη ασθένεια, αλλά τα άτομα με διαβήτη μπορούν με καλή διαχείριση των παραγόντων κινδύνου, όπως η υπέρταση και η δυσλιπιδαιμία, να ζήσουν φυσιολογικά. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με υγιεινή διατροφή, τακτική σωματική άσκηση, διακοπή του καπνίσματος και σωστή χρήση φαρμάκων. Επίσης, το 80% των περιπτώσεων ΣΔ τύπου 2, μπορεί να προληφθεί με την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της εφηβείας.

Η δράση του Ε.Ε.Σ. περιλαμβάνει:

1. Βιωματική εκπαίδευση στην υγιεινή και ισορροπημένη μεσογειακή διατροφή με τη χρήση εκπαιδευτικών προπλασμάτων.

2. Test ταχείας ανίχνευσης γλυκόζης αίματος (test σακχάρου).

3. Συνταγογράφηση εργαστηριακών εξετάσεων προσυμπτωματικού ελέγχου για μεταβολικά νοσήματα.

4. Διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού.



Στην κοινή προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το σακχαρώδη διαβήτη, η Κινητή Ομάδα Υγείας του Τομέα Υγείας θα βρίσκεται την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 09.00-14.00, στην Πλατεία Συντάγματος.

