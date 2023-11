Κοινωνία

Δολοφονία εγκύου στην Κυψέλη: Αποκαλύψεις και μαρτυρίες στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Πιθανή εμπλοκή και τέταρτου προσώπου στην δολοφονία. Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο ιδιοκτήτης διαμερίσματος όπου είχαν καταφύγει οι τρεις κατηγορούμενες. Μάρτυρας – “κλειδί” ετοιμάζεται να μιλήσει στις Αρχές.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Έναν αλλοδαπό, που φέρεται να είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με την άτυχη 23χρονη προκειμένου να νομιμοποιηθεί η παραμονή του στην Ελλάδα, ψάχνουν οι Αρχές, που ερευνούν την υπόθεση της δολοφονίας της πολύτεκνης εγκύου στην Κυψέλη.

Όπως δηλώνει στον ΑΝΤ1 η Βούλα Δημητριάδου, δικηγόρος του πατέρα του θύματος, η κοπέλα «πριν την θανάτωσή της, είχε υποχρεωθεί να συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με έναν Αλβανό, για να νομιμοποιηθεί».

Σύμφωνα με καταθέσεις γειτόνων, ήταν στενός συνεργάτης της σπιτονοικοκυράς και κατηγορουμένης για την δολοφονία. Ήταν εκείνος που την μετέφερε με το αυτοκίνητό του, γι’ αυτό και εξετάζεται το ενδεχόμενο να είναι το τέταρτο πρόσωπο που εμπλέκεται στη δολοφονία, και εκείνο που συμμετείχε στην μεταφορά της σορού από το σπίτι της Κυψέλης , στο σημείο όπου βρέθηκε νεκρό το θύμα, τυλιγμένο σε κουβέρτα

Ο πατέρας της άτυχης κοπέλας, δηλώνει στον ΑΝΤ1 «Εμπλέκεται και άλλο άτομο. Δεν γίνεται να το κουβαλήσαν το παιδί μόνες τους. Πρέπει να υπήρχε και αυτοκίνητο και άλλος»

Όταν ταυτοποιήθηκε ότι η αγνώστων στοιχείων σορός ανήκε στην άτυχη 23χρονη και ο πατέρας της κατέθεσε μήνυση για ανθρωποκτονία, οι τρεις κατηγορούμενες - η μάνα και η αδελφή του θύματος, καθώς και η σπιτονοικοκυρά της 23χρονης - έφυγαν από το σπίτι της Κυψέλης και μετακόμισαν σε διαμέρισμα απέναντι από την δικαστήρια της οδού Ευελπίδων.

Όπως λέει στον ΑΝΤ1 ο ιδιοκτήτης που τους νοίκιασε το διαμέρισμα, η σπιτονοικοκυρά εμφανίστηκε ως δικηγόρος, ενώ η μητέρα του θύματος ως απαρηγόρητη γονέας που πρόσφατα έχασε την κόρη της!

Ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος δήλωσε πως «η (μάνα) είχε χάσει ένα παιδί πρόσφατα. «Κοιτάξτε» λέει (η σπιτονοικοκυρά) “είναι πολύ κακομοίρες, έχει πεθάνει ένα παιδί”. Δηλαδή, ήταν μεγάλες ψεύτρες και απατεώνες. Όταν ήρθαν να νοικιάσουν, ένας φίλος μου τις ήξερε αυτές, την (σπιτονοικοκυρά) την ήξερε. Λέει ότι είναι δικηγόρος και φτιάχνει χαρτιά για τους πρόσφυγες, αλλοδαπούς κλπ.».

Η σπιτονοικοκυρά φέρεται να έχει οργανώσει δεκάδες λευκούς γάμους με εικονικά σύμφωνα συμβίωσης για αλλοδαπούς , ώστε να πάρουν άδεια παραμονής, όπως είχε κάνει και με την άτυχη 23χρονη

Η Σταυρούλα-Αντιγόνη Πρυλη, δικηγόρος θύματος της σπιτονοικοκυράς δηλώνει ότι «εξαπατούσε πολλούς, και την εντολέα μου, η οποία είχε ανάγκη τα χρήματα και την έπεισε να συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με αλλοδαπό για την νομιμοποίησή του»

Οι τρεις κατηγορούμενες αναμένεται να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας, οπότε λήγει η προθεσμία που έλαβαν από την ανακρίτρια.

Μάρτυρας – «κλειδί» θα καταθέσει στις Αρχές

Το μοιραίο βράδυ, πριν εντοπιστεί η σορός της 23χρονης στην οδό Τύχης, μια γυναίκα κάλεσε δυο φορές την Αστυνομία, γιατί άκουγε την 23χρονη να καλεί σε βοήθεια, αλλά η Αστυνομία, όπως λέει εκείνη, αδιαφόρησε.

Η γυναίκα διαμένει σε διπλανή πολυκατοικία, απέναντι από το διαμέρισμα του θύματος στην Κυψέλη. Εκείνο το βράδυ, υποστηρίζει πως άκουσε το θύμα να καλεί σε βοήθεια, να έχει βγει στο μπαλκόνι και να φωνάζει για βοήθεια και μάλιστα άκουσε και έναν άνδρα να επιτίθεται λεκτικά στην 23χρονη και με βία να την σπρώχνει στο εσωτερικό του διαμερίσματος και λίγο αργότερα να επικρατεί σιωπή!

Η μάρτυρας το απόγευμά της Παρασκευής εμφανίστηκε στην δικηγόρο του πατέρα του θύματος, και δήλωσε πως θέλει να καταθέσει στην ανακρίτρια και σίγουρα είναι μια μάρτυρας - "κλειδί" για την υπόθεση.

