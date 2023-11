Αθλητικά

40ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Τα φαβορί και οι ελληνικές συμμετοχές

"Μάχες" στο Βαλκανικό και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ποιοι σπουδαίοι αθλητές από το εξωτερικό διεκδικούν την νίκη στην αυθεντική διαδρομή του Μαραθωνίου.

Ο 40ος επετειακός Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας (Κυριακή, 12/11) συνδυάζεται και με την επιστροφή των ελίτ δρομέων, που δίνουν μια διαφορετική «νότα» στη διοργάνωση, μαζί με το γεγονός και της διεξαγωγής του Βαλκανικού Πρωταθλήματος.

Αναμφισβήτητα το μεγάλο όνομα είναι η Καρολίν Τσεπκουόνι, η Κενυάτισσα δρομέας που έχει ατομικό ρεκόρ 2:26.11 από τον περσινό μαραθώνιο στο Ένσεντε, όπου είχε πάρει την 4η θέση. Έχει την καλύτερη επίδοση από τις συμμετέχουσες και φέτος έτρεξε στη Βιέννη και ήταν 6η με 2:27.46. Είναι σε καλή κατάσταση και έτοιμη να αντιμετωπίσει την πρόκληση της αυθεντικής διαδρομής.





Επίσης, θα τρέξει μια εξαιρετική Ευρωπαία δρομέας, η Βάιντα Ζουσινάιτε, επί σειρά ετών πρωταθλήτρια Λιθουανίας στις μεγάλες αποστάσεις. Στο Μαραθώνιο έχει ατομικό ρεκόρ 2:32.50 που είχε σημειώσει το 2016 στο Ανόβερο. Φέτος μετείχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τρεξίματος στη Ρίγα, όπου ήταν 47η με 1:15.35. Τέλος, θα αγωνιστεί και η Μαροκινή Σουκαΐνα Ατανάνε με ατομική επίδοση 2:50.04.

Παράλληλα διεξάγεται και το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Μαραθωνίου, σε έναν ανοιχτό αγώνα σε ό,τι αφορά τα μετάλλια. Οι Ελληνίδες πρωταθλήτριες Βασιλική Κωνσταντινοπούλου και Κατερίνα Ασημακοπούλου θα δώσουν τη «μάχη» με κύριες αντίπαλες το ρουμανικό δίδυμο με τις Αντέλα-Παουλίνα Ντουμιτρέσκου και Αλίνα-Ντουμιτρίτα Ερεμία. Η πρώτη έχει ατομικό ρεκόρ 2:43.23 και φέτος κέρδισε τον μαραθώνιο Ελευθερίας στη Γαλλία και η δεύτερη έχει 2:55.11. Ακόμη τρέχουν η Βουλγάρα Μαρινέλα Νίνεβα με ρεκόρ 2:41.02 και η Αζέρα Αννα Γιουσούποβα.

Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα έχουν δηλώσει συμμετοχή 47 αθλήτριες και αναμένεται με ενδιαφέρον ο αγώνας. Στη γραμμή εκκίνησης την Κυριακή 12 Νοεμβρίου θα βρίσκονται η περσινή νικήτρια Βασιλική Κωνσταντινοπούλου, η νικήτρια του 2021 Γκλόρια Πριβιλέτζιο, που επιστρέφει μετά την εγκυμοσύνη της, η 2η πέρσι, Κατερίνα Ασημακοπούλου, η ανερχόμενη η νικήτρια τρεις φορές (2015, 2016, 2017) και 3η πέρσι, Ράνια Ρεμπούλη, και οι δυνατές και έμπειρες δρομείς Στεφανία Λεοντιάδου, Σόνια Τσεκίνη, Φωτεινή Δαγκλή- Παγκότο, Μαρία Μάλαϊ και Ντενίζ Δημάκη.

Το ρεκόρ ΑΜΑ κατέχει η Τίνα Κεφαλά με 2:40.36 από το 2010, ενώ η Γκλόρια Πριβιλέτζιο που είναι το φαβορί για τη νίκη έχει 2:41.30 από το 2021.









Την Κυριακή νωρίτερα από το Μαραθώνιο θα διεξαχθούν τα 5χλμ., όπου από τις συμμετοχές ξεχωρίζουν των δύο αθλητριών που πήραν την 1η και 2η θέση στον αντίστοιχο αγώνα. Πρόκειται για την Μαρία Κάσσου, που το 2022 επικράτησε με 16.34 και την Ντενίσα Μπάλλα που ακολούθησε σε 16.53. Ακόμη θα πάρουν μέρος και άλλες καλές αθλήτριες των αποστάσεων, όπως η Μελίσα- Έλενα Αναστασάκης, η Ζωή Ανδρικοπούλου, η Ειρήνη Μιχαλά και η πρωταθλήτρια τα τελευταία χρόνια στα στιπλ, Ισαβέλλα Κοτσαχείλη.





Το Σάββατο το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η κούρσα στα 10χλμ. με το μεγάλο όνομα, που έχει και το ρεκόρ διαδρομής, την Αναστασία Μαρινάκου, που κέρδισε πέρσι σε 33.38. Θα τρέξουν και οι τρεις αθλήτριες που την ακολούθησαν το 2022, η Ισμήνη Παναγιωτοπούλου, η Ειρήνη Τσουπάκη και η Κατερίνα Κουτλή, που δίνουν διαφορετική «νότα» στον αγώνα.





Ο φετινός επετειακός αγώνας συνδυάζεται και με δύο σημαντικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά τον Μαραθώνιο της Αθήνας. Έχουμε την επιστροφή των ελίτ ξένων δρομέων με δυνατά ονόματα από την παραδοσιακή δύναμη των δρόμων, την Κένυα και τη διεξαγωγή παράλληλα του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Μαραθωνίου.





Στη γραμμή της εκκίνησης την Κυριακή 12 Νοεμβρίου θα σταθούν μεταξύ άλλων ο Έντουιν Κιπτού που έχει την καλύτερη επίδοση από τους συμμετέχοντες. Ο Κενυάτης δρομέας έχει ατομικό ρεκόρ 2:06.52 από τον περσινό μαραθώνιο στο Αμβούργο, όπου είχε καταλάβει την 7η θέση. Φέτος ήταν 3ος στο μαραθώνιο στο Μεξικό.

Ο Ρόνζας Λοκιτάμ Κιλιμό, με ατομικό ρεκόρ 2:08.08 από το φετινό μαραθώνιο στο Αμβούργο, όπου είχε καταλάβει την 5η θέση. Ο 27χρονος Κενυάτης έχει πολλές επιτυχίες κυρίως, στον ημιμαραθώνιο, όπου ήταν 2ος το 2023 στη Γουαδαλαχάρα στο Μεξικό και 1ος το 2022 και νικητής την ίδια χρονιά στη Ντάκα.

Ακόμη οι Κενυάτες Μπερνάρντ Κίπσανγκ Τσούμπα (2:10.33) 5ος φέτος στο μαραθώνιο του Μαρακές και 3ος το 2022 στο μαραθώνιο του Σάο Πάολο, o Χένρι Τούκορ Κιτσάνα που ειδικεύεται στα 5.000μ. (14.35.90) και θα δοκιμάσει στο μαραθώνιο, ο Ρουγκούτ Κιπτσούμπα (2:32.21) που επιστρέφει μετά το 2021 που είχε τρέξει το μοναδικό μαραθώνιο στην Τανζανία. Τέλος, μετέχουν δύο ακόμη αθλητές από την Αφρική, ο Φελισιέν Μουχιτίρα από τη Ρουάντα με 2:10.58 ατομική επίδοση που είχε σημειώσει το 2019 στη Ρώμη, την ίδια χρονιά που είχε τρέξει στο μαραθώνιο της Αθήνας και είχε πάρει τη 2η θέση και ο Σιμόν Ρουγκούτ Κίπνγκετιτς από την Ουγκάντα (2:14.08). Φυσικά στην εκκίνηση θα βρίσκεται και ο Βραζιλιάνος Βάντερλεϊ ντε Λίμα, που στα 54 του επιστρέφει 19 χρόνια μετά τη «δραματική» κούρσα του και την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.









Παράλληλα, όπως προαναφέραμε, διεξάγεται και το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Μαραθωνίου δρόμου, με δύο δυνατούς δρομείς, με καλές επιδόσεις να διεκδικούν το χρυσό μετάλλιο. Πρόκειται για τον Τούρκο Γιαβούς Αγκραλί (2:10.41, 2020 Σεβίλλη), ο οποίος είχε εκπροσωπήσει τη χώρα του το 2021 στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο, όπου είχε καταλάβει την 51η θέση. Και ο Ρουμάνος Ιλιε-Αλεξάντρου Κορνέστσι (2:13.39), ο οποίος ήταν νικητής πέρσι στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας και είχε μετάσχει την ίδια χρονιά και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μόναχο (38ος 2:18.59).

Από τους βασικούς αντιπάλους τους θα είναι και οι Έλληνες πρωταθλητές, Χαράλαμπος Πιτσώλης και Κώστας Σταμούλης, που είναι και τα φαβορί και για την εγχώρια «κόντρα» για τον τίτλο του πρωταθλητή. Ο πρώτος, που έχει ρεκόρ 2:21.23, είναι ο περσινός νικητής και ο δεύτερος έχει ρεκόρ 2:25.37 και έχει δείξει τη φετινή σεζόν ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Ο Πιτσώλης θέλει τη δεύτερη νίκη του στην 5η του φορά που τρέχει στην αυθεντική διαδρομή και ο Σταμούλης θα προσπαθήσει για την πρώτη του νίκη, έχοντας κατακτήσει πέρσι το χάλκινο μετάλλιο.

Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών έχουν δηλώσει συμμετοχή 79 δρομείς. Εκτός από τους Πιτσώλη και Σταμούλη, ξεχωρίζουν οι συμμετοχές του πρωταθλητή στον ημιμαραθώνιο και έμπειρου δρομέα, Παναγιώτη Καραΐσκου, του Λάμπρου Μαλτέζου, του Γιάννη Ζερβάκη, του Γιώργου Τάσση, ενώ θα τρέξουν και δύο παλιοί πρωταθλητές ο Χριστόφορος Μερούσης και ο Μιχάλης Παρμάκης.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα του Μαραθωνίου της Αθήνας περιλαμβάνει και τις κούρσες στα 5 και 10 χιλιόμετρα. Το Σάββατο διεξάγονται τα 10χλμ. και μαζί και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10χλμ. σε δημόσιο δρόμο, όπου από τις συμμετοχές ξεχωρίζουν του Παναγιώτη Πετρουλάκη, που ήταν δεύτερος πέρσι και των Χουλιάνο Μάνκο, Αντώνη Παπαδημητρίου, Γιώργου Σταμούλη και Μανώλη Πουρίκα κ.α.

Την Κυριακή διεξάγονται τα 5χλμ. με τη συμμετοχή του περσινού νικητή, Νέστορα Κολιού, αλλά και του Γιώργου Σταμούλη, ικανού δρομέα που ήταν 5ος το 2022.