ΣΥΡΙΖΑ: Αχτσιόγλου, Τεμπονέρας και τα μέλη της “Ομπρέλας” αποχώρησαν από τη συνεδρίαση της Κ.Ε

Νωρίτερα είχε αποχωρήσει και ο Βίτσας, την ώρα που μιλούσε ο Κασσελάκης, ενώ ο Φίλης φώναζε «αίσχος», απευθυνόμενος στον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Έφη Αχτσιόγλου, Διονύσης Τεμπονέρας και τα μέλη της «Ομπρέλας» αποχώρησαν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το προεδρείο δεν δέχθηκε την πρότασή τους να προηγηθεί συζήτηση για το δημοψήφισμα σχετικά με τις διαγραφές.

Όπως δήλωσε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος αποχωρώντας, ο λόγος είναι ότι δεν έγινε δεκτή από το Προεδρείο η πρότασή τους να τεθεί σε ψηφοφορία άμεσα το θέμα του δημοψηφίσματος για τις διαγραφές των στελεχών που είχε βάλει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης.

Είχε προηγηθεί πρόταση μομφής του Νάσου Ηλιόπουλου στο προεδρείο.

Νωρίτερα ο Δημήτρης Βίτσας αποχώρησε από την αίθουσα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα όσα έλεγε ο Κασσελάκης στην εναρκτήρια ομιλία του.

Από πλευράς του, ο Νίκος Φίλης φώναζε «αίσχος» την ώρα που βρισκόταν στο βήμα ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

