Μαθήματα ζωής από αξιωματικό της Πυροσβεστικής με σκλήρυνση κατά πλάκας (βίντεο)

Ο Γιάννης Σταύρου, είναι αξιωματικός στο Πυροσβεστικό Σώμα και αθλητής της ιστιοπλοΐας. Όλα όσα είπε στον ΑΝΤ1.

Της Βάσιας Ηλιοπούλου

Μαθήματα ζωής και δύναμης, παραδίδει ένας αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος και αθλητής της ιστιοπλοΐας, που πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας.

Πριν από 15 χρόνια διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας. Κόντρα σε κάθε αντιξοότητα, ο Γιάννης Σταύρου εργάζεται, αθλείται και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση.

Όπως αναφέρει ο Γιάννης Σταύρου στον ΑΝΤ1, "υπηρετώ σαν πυροσβέστης, είμαι υπηρεσία γραφείου αλλά είμαι και εκπαιδευτής των εθελοντών.

To 2008 διαγνώστηκα με σκλήρυνση κατά πλάκας. Είναι τι θέλεις εσύ από τη ζωή, δηλαδή η πάθηση μπορεί να σε εμποδίζει να κάνεις κάποια πράγματα, υπάρχουν τόσα όμως πράγματα για τα ΑΜΕΑ που μπορείς να ασχοληθείς. Να γνωρίσεις και άλλους ανθρώπους..."

Με όπλο τη δύναμη της ψυχής του κάνει αυτά που από πολλούς θεωρούνται ακατόρθωτα... Μπαίνει στο σκάφος και όπως λέει γίνεται ένα με τη θάλασσα, ενώ τονίζει ότι "και ένας απλός άνθρωπος άμα δεν έχει ψυχική δύναμη δε προχωράει".

Ο Μάκης Κοτσίρης, Πρόεδρος Ναυτικού Ομίλου Μεσσολογγίου αναφέρει: "Έχουμε δημιουργήσει και στο Μεσολόγγι ιστιοπλοοια για ΑΜΕΑ.

Πρόκειται για σκάφη ειδικά, για άτομα με ειδικές ανάγκες. Αυτή τη στιγμή έχουμε 2 άτομα στην ομάδα ΑΜΕΑ. και φιλοδοξούμε να γίνουμε περισσότερα".

Με ατσαλένια θέληση ο Γιάννης Σταύρου, συνεχίζει τον αγώνα του και δίνει κίνητρο σε όλους τους ανθρώπους να μην το βάζουν ποτέ κάτω.

