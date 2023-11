Υγεία - Περιβάλλον

Ηράκλειο: “Γέφυρα ζωής” για δίδυμα από τη Σαντορίνη

Αρχικά μεταφέρθηκε με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ από την Κίμωλο στη Σαντορίνη η 33χρονη που βρισκόταν στην 32η εβδομάδα κύησης και γέννησε πρόωρα τα δίδυμα.

Γέφυρα ζωής στήθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής, ανάμεσα σε Σαντορίνη και Ηράκλειο, για να σωθούν δύο βρέφη που γεννήθηκαν πρόωρα, και έπρεπε να μεταφερθούν στην μονάδα νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Η όλη επιχείρηση ξεκίνησε αργά το βράδυ του Σαββάτου με τη μεταφορά της 33χρονης εγκύου, που βρισκόταν στην 32η εβδομάδα κύησης, με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ, από την Κίμωλο στο νοσοκομείο Σαντορίνης.

Εκεί με τη βοήθεια των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, που πραγματοποίησαν καισαρική τομή, για να μην κινδυνεύσουν η μητέρα και τα παιδιά, ήρθαν στη ζωή τα δίδυμα, τα οποία ζύγιζαν 1 κιλό το κάθε ένα.

Οι γιατροί έκριναν ότι απαιτείται η μεταφορά τους σε μονάδα νεογνών και αμέσως ξεκίνησε η επιχείρηση μεταφοράς με ελικόπτερο Super Puma, το οποίο προσγειώθηκε στο ελικοδρόμιο του ΠΑΓΝΗ και τα βρέφη βρέθηκαν σύντομα σε ασφαλές περιβάλλον.

