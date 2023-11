Κοινωνία

“Κιβωτός” - π. Αντώνιος: Ανατροπή στην υπόθεση για ασέλγεια

Αλλάζει στάση τρόφιμος στην Κιβωτό του Κόσμου που είχε καταγγείλει τον πατέρα Αντώνιο. Τι εξομολογήθηκε σε επιστολή του ο 16χρονος.

Νέα στοιχεία, που ανατρέπουν τις μέχρι τώρα παραδοχές της δικογραφίας για σεξουαλική κακοποίηση δύο τροφίμων σε δομές της Κιβωτού του Κόσμου, που έχει σχηματιστεί σε βάρος του ιδρυτή της, πατέρα Αντώνιου, τέθηκαν υπόψη του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου.

Ειδικότερα, λίγο πριν αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο για την παραπομπή ή μη σε δίκη του κατηγορούμενου κληρικού για τις καταγγελίες περί σεξουαλικής κακοποίησης από δύο τρόφιμους της Κιβωτού του Κόσμου, νέα στοιχεία κατατέθηκαν από τον έναν καταγγέλοντα υπόψη των δικαστών, οι οποίοι καλούνται να τα αξιολογήσουν πριν αποφανθούν για την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαιώνονται από την πλευρά του κατηγορούμενου, ο ένας από τους δύο καταγγέλοντες κατέθεσε επιστολή στην οποία υποστηρίζει ότι εξαναγκάστηκε να πει ψέματα για τον πατέρα Αντώνιο, ισχυρισμό που φαίνεται να επιβεβαιώνει και η μητέρα του.

Στην επίμαχη επιστολή, ο ανήλικος τρόφιμος που είχε καταγγέλει, μαζί με έναν 19χρονο, τον κληρικό, φαίνεται να υποστηρίζει πως δέχθηκε ασφυκτικές πιέσεις και απειλές για να στραφεί σε βάρος του πατέρα Αντώνιου.

Το 16χρονο αγόρι φέρεται να ζητά συγνώμη από τον πατέρα Αντώνιο και τονίζει πως νοιώθει τύψεις για το κακό που του έκανε.

«Ο πάτερ ποτέ δεν με έχει πειράξει και μου έχει φερθεί σαν πατέρας και θέλω να ζητήσω ένα τεράστιο συγνώμη για όλο αυτό το κακό που δημιούργησα χωρίς να το θέλω γιατί και εγώ σαν χαζός άκουσα και έπεσα σε παγίδα του ... διότι μου έταξε ότι θα πάρω λεφτά και θα πάω στη μαμά μου και θα κάνω ό,τι γουστάρω και πάλι χίλια συγνώμη πάτερ Αντώνιε», αναφέρει ο 16χρονος.

Η μητέρα του 16χρονου, σε επιστολή της, σημειώνει:

«Σε μία επίσκεψη που πήγα να τον δω, μου εμπιστεύτηκε πως "ουδέποτε άπλωσε χέρι ο πάτερ Αντώνιος και όλα αυτά για βιασμούς που με βάλανε και είπα ήτανε ψέμα που οργανώσανε κάτι παιδιά από την Κιβωτό"… Είμαι υποχρεωμένη να τα αναφέρω όλα αυτά γιατί δεν θέλω να την πληρώσουνε αθώοι άνθρωποι».

Παράλληλα, 19χρονη πρώην φιλοξενούμενη στη δομή της Κιβωτού του Κόσμου στον Πειραιά, σε ιδιόχειρο σημείωμά της, που βρίσκεται στη διάθεση των δικαστικών Αρχών, με ημερομηνία 26 Οκτωβρίου 2023, φέρεται να υποστηρίζει πως την προσέγγισαν ο βασικός καταγγέλλων αλλά και στελέχη της νέας διοίκησης για να ψευδομαρτυρήσει σε βάρος του πατέρα Αντώνιου και λόγω της άρνησής της την εκδιώξανε.

Τα νέα στοιχεία κατατέθηκαν από την πλευρά του κατηγορούμενου χθες, Δευτέρα 13 Νοεμβρίου, καταληκτική ημέρα για την υποβολή υπομνήματος ενόψει της κρίσης του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών για την υπόθεση. Στο υπόμνημα του πατέρα Αντώνιου περιλαμβάνεται -πλην των συγκεκριμένων εγγράφων- και βιντεοληπτικο υλικό.

Σημειώνεται, ότι η πρόταση του εισαγγελέα που έχει υποβληθεί στο δικαστικό συμβούλιο ζητά την παραπομπή του κληρικού σε δίκη για την υπόθεση των δύο τροφίμων.

