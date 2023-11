Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: ‘Εκκληση Κασσελάκη σε Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλο και Χαρίτση για συνεργασία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ζητεί από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ο πρόεδρος του κόμματος, μέσω ανάρτησής του στα social media.

-

Έκκληση στους Έφη Αχτσιόγλου, Νάσο Ηλιόπουλο, Αλέξη Χαρίτση να παραμείνουν στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και να συνεργαστούν μαζί του απευθύνει με ανάρτησή του στο facebook ο πρόεδρος του κόμματος Στέφανος Κασσελάκης:

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Πιστεύω ότι θα ήθελαν να είμαστε μαζί, και από μεριάς μου θα είναι μεγάλη μου τιμή να παραμείνουν και να συνεργαστούμε πραγματικά.

Δεν υπάρχει στενός κύκλος. Η πόρτα μου είναι ανοιχτή. Για άλλη μια φορά τείνω χείρα φιλίας, ελάτε.

Το έχει ανάγκη ο κόσμος. Είναι μια καινούρια μέρα.Το πιο ανεξάρτητο, λαϊκό κόμμα της Ελλάδας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε καμία εξάρτηση από κανέναν.

Στην καινούργια μου, μεγάλη ομάδα θέλω να έχω καλά παιδιά, καλούς ανθρώπους.

Θέλω ο κόσμος που βρίσκεται έξω από τις ελίτ να μπορέσει να ανθίσει.

Μια μεγάλη προγραμματική διαφωνία με τον κ. Τσακαλώτο ήταν η φορολογία. Εγώ δε θέλω φοροεπιδρομή στον Έλληνα. Θέλω να μειώσω τη σπατάλη και να δουλεύει ο ανταγωνισμός».

Ειδήσεις σήμερα:

ΔΝΤ: “Όχι” σε αυξήσεις μισθών και συντάξεων

Σύλληψη Τούρκου τρομοκράτη στην Ελλάδα

Διαβήτης - ΕΕΣ: Δράση ευαισθητοποίησης στο Σύνταγμα (εικόνες)