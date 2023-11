Life

Μάθιου Πέρι – Κόρτνεϊ Κοξ: Ο αποχαιρετισμός της “Μόνικα” στον “Τσάντλερ” και η αποκάλυψή της (βίντεο)

Με απόσπασμα χαρακτηριστικής στιγμής, αλλά κυρίως με το παρασκήνιό της, αποχαιρέτισε η Κόρτνεϊ Κοξ τον συμπρωταγωνιστή της.

Μετά τον Ματ Λε Μπλανκ, γνωστός ως «Τζόι» από τον ρόλο του στη σειρά «Φιλαράκια», η Κόρτνεϊ Κοξ αποχαιρέτισε με μία της ανάρτηση τον Μάθιου Πέρι.

Η Κοξ και ο Πέρι έγιναν ζευγάρι στη σειρά και μέχρι την ολοκλήρωσή της παντρεύτηκαν και απέκτησαν δύο μωρά, μέσω παρένθετης μητέρας.

Η ηθοποιός, χρειάστηκε κάτι παραπάνω από δύο εβδομάδες μετά τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, για να κάνει δημόσια δήλωση αποχαιρετισμού. Μοιράστηκε μία από τις σκηνές που είχε μαζί του, με το παρασκήνιό της. Πρόκειται για τη σκηνή που πυροδότησε τον έρωτα του Τσάντλερ με τη Μόνικα.

«Είμαι τόσο ευγνώμων για τις στιγμές που πέρασα μαζί του Μάτι, μου λείπεις κάθε μέρα.

Όταν δουλεύεις με κάποιον τόσο κοντά, όσο εγώ με τον Μάθιου, είναι χιλιάδες οι στιγμές που θέλεις να μοιραστείς. Προς το παρόν, εδώ είναι μία από τις αγαπημένες μου.

Για να δώσω λίγο το παρασκήνιο, ο Τσάντλερ και η Μόνικα θα είχαν ένα βράδυ στο Λονδίνο, όμως λόγω της αντίδρασης του κοινού, έγινε ένα love story.

Σε αυτήν τη σκηνή, πριν αρχίσουμε να ‘γράφουμε’, μου ψιθύρισε κάτι αστείο.

Έκανε συχνά τέτοια πράγματα. Ήταν αστείος και ήταν ευγενικός».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Courteney Cox (@courteneycoxofficial)

