Κόσμος

Ιταλία: Ο Σαλβίνι διέταξε πολιτική επιστράτευση στις δημόσιες μεταφορές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αντιδρούν τα συνδικάτα ενόψει της απεργίας που έχουν εξαγγείλει για τις 17 Νοεμβρίου.

-

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών της Ιταλίας Ματέο Σαλβίνι υπέγραψε απόφαση με την οποία διατάσσει πολιτική επιστράτευση του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών μεταφορών ενόψει της απεργίας της 17ης Νοεμβρίου.

Η απεργιακή κινητοποίηση προκηρύχθηκε από τα συνδικάτα Cgil και Uil σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το προσχέδιο προϋπολογισμού του ιταλικού δημοσίου που καταρτίστηκε από την κυβέρνηση Μελόνι.

Την Δευτέρα, «ανεξάρτητη επιτροπή εγγύησης», τα μέλη της οποίας ορίζονται από το προεδρείο του ιταλικού κοινοβουλίου, ζήτησε «επανακαθορισμό» της απεργίας αυτής, κρίνοντας πως πλήττει άνισα παραγωγικούς τομείς της χώρας.

Με την υπογραφή της πολιτικής επιστράτευσης, ο Ματέο Σαλβίνι ουσιαστικά μειώνει τη διάρκεια της απεργιακής κινητοποίησης στα μέσα μεταφοράς σε τέσσερις ώρες (από οκτώ που προβλέπονταν).

«Πρόκειται για σοβαρότατη πολιτική πράξη και η σιωπή της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, η οποία μπορούσε να σταματήσει τον Σαλβίνι, είναι πραγματικά εκκωφαντική», δήλωσε ο γραμματέας του συνδικάτου Cgil Μαουρίτσιο Λαντίνι.

Ειδήσεις σήμερα:

Επέτειος του Πολυτεχνείου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστοί δρόμοι

Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός επιχειρεί μέσα στο Νοσοκομείο Αλ Σίφα

Καιρός: τοπικές βροχές και άνοδος θερμοκρασίας την Τετάρτη