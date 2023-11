Παράξενα

Σπύρος Μαρτίκας: Η εισβολή του ληστή στο φαρμακείο και η πάλη με την υπάλληλο (βίντεο)

Η γενναία υπάλληλος του φαρμακείου που έδωσε μάχη με τον θρασύτατο ληστή περιγράφει στον ΑΝΤ1 την τρομακτική της εμπειρία.

Θύμα ληστείας έπεσε η υπάλληλος στο φαρμακείο που διατηρεί ο πρώην παίκτης του Survivor, Σπύρος Μαρτίκας στο Κερατσίνι.

Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν το περιστατικό με την υπάλληλο του φαρμακείου να παλεύει κυριολεκτικά με τον ληστή, ο οποίος κατάφερε να κλέψει μερικά ευρώ από το ταμείο.

Στο βίντεο φαίνεται ο ληστής, χρησιμοποιώντας βία, να αφαιρεί το ποσό των 250 ευρώ από το ταμείο, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται η μάχη μεταξύ του και μιας νεαρής υπαλλήλου του φαρμακείου. Παρά τις προσπάθειες της γυναίκας, ο ληστής κατάφερε να διαφύγει.

Η γενναία Ιωάννα μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" περιέγραψε την τρομακτική της εμπειρία. Όπως ανέφερε ο ληστής μπήκε στο φαρμακείο τη στιγμή που δεν υπήρχε πελάτης και ξεκίνησε τη ληστεία, ενώ αυτή προσπαθούσε να αντισταθεί.

