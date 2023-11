Αθλητικά

Γουόριορς - Τίμπεργουλβς: Καβγάς, αποβολές και απίστευτες εικόνες (βίντεο)

Σε ένα ματς που σημαδεύτηκε από γενική σύρραξη στο 2ο λεπτό, που οδήγησε στις αποβολές τριών παίκτων οι Γουλβς επικράτησαν των Ουόριορς στο Σαν Φρανσίσκο.

Σε ένα ματς που σημαδεύτηκε από γενική σύρραξη στο 2ο λεπτό, που οδήγησε στις αποβολές τριών παίκτών (Κλέι Τόμπσον, Ντρείμοντ Γκριν, Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς), οι Γουλβς επικράτησαν των Ουόριορς στο Σαν Φρανσίσκο με 104-101.

Έτσι η Μινεσότα ανέβηκε στο 8-2 και βρίσκεται στη δεύτερη θέση της Δύσης πίσω από τους πρωταθλητές Νάγκετς (9-2), ενώ οι «πολεμιστές» έπεσαν στο 6-6.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Καρλ-Άντονι Τάουνς με 33 πόντους (5/12 τρίποντα) και 11 ριμπάουντ ενώ 20 πόντους πρόσθεσε ο Άντονι Έντουαρντς.

Για τους Ουόριορς, που παρατάχθηκαν χωρίς τον Στεφ Κάρι, ο ρούκι Μπράντιν Ποντζιέμσκι είχε 23 πόντους και ο Ντάριο Σάριτς 21 πόντους.

Συναρπαστικό ματς διεξήχθη στην Φιλαδέλφεια όπου οι Πέισερς υποχρέωσαν τους Σίξερς στην δεύτερη φετινή ήττα τους -και πρώτη μετά την ήττα της πρεμιέρας από τους Μπακς- με 132-126.

Κορυφαίος για την Ιντιάνα ήταν ο Ταϊρίς Χάλιμπερτον που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 33 πόντους (7/12 τρίποντα), 15 ασίστ και μηδέν λάθη! Μάλιστα ο άσος των Πέισερς μετράει 32 ασίστ χωρίς λάθος στα δύο τελευταία παιχνίδια του και ξεπέρασε τον Τζέισον Γουίλιαμς στον σχετικό πίνακα με τις περισσότερες ασίστ χωρίς λάθος σε δύο παιχνίδια στην Ιστορία της λίγκας.

Από εκεί και πέρα ο Όμπι Τόπιν είχε 27 πόντους ενώ 17 πόντους είχε ο Μάιλς Τέρνερ.

Για τους Σίξερς ο περυσινός MVP της κανονικής περιόδου, Τζοέλ Εμπίιντ, είχε 39 πόντους, ο Ντιάντονι Μέλτον είχε 30 πόντους, ο Ταϊρίς Μάξεϊ είχε 27 πόντους και ο Τομπάις Χάρις είχε 22 πόντους.

Στο Ντένβερ οι Νάγκετς επικράτησαν δύσκολα των Κλίπερς με 111-108, υποχρεώνοντας την ομάδα του Λος Άντζελες στην έκτη διαδοχική ήττα της και 5η με τον Τζέιμς Χάρντεν στο ρόστερ.

Ηγέτης των «σβόλων» για ακόμη ένα ματς ήταν ο Νίκολα Γιόκιτς, που έφτασε μια ανάσα από το triple-double με 32 πόντους, 16 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Άξιοι συμπαραστάτες του οι Άαρον Γκόρντον με 20 πόντους και Ρέτζι Τζάκσον με 18 πόντους.

Για τους Κλίπερς ο Πολ Τζορτζ είχε 35 πόντους και ο Χάρντεν 21 ενώ 15 πόντους σημείωσε ο Καγουάι Λέοναρντ και 8 ο Ράσελ Ουέστμπρουκ.

Στους σημερινούς αγώνες που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα αποτελέσματα:

Σάρλοτ-Μαϊάμι 105-111

Φιλαδέλφεια-Ιντιάνα 126-132

Ντιτρόιτ-Ατλάντα 120-126

Μπρούκλιν-Ορλάντο 124-104

Οκλαχόμα Σίτι-Σαν Αντόνιο 123-87

Νέα Ορλεάνη-Ντάλας 131-110

Γιούτα-Πόρτλαντ 115-99

Ντένβερ-Κλίπερς 111-108

Γκόλντεν Στέιτ-Μινεσότα 101-104

Λέικερς-Μέμφις 134-107

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

-----------

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Φιλαδέλφεια 8-2

Βοστώνη 8-2

Μπρούκλιν 6-5

Νέα Υόρκη 5-5

Τορόντο 5-5

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ιντιάνα 7-4

Μιλγουόκι 6-4

Κλίβελαντ 4-6

Σικάγο 4-7

Ντιτρόιτ 2-10

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μαϊάμι 7-4

Ατλάντα 6-4

Ορλάντο 5-5

Σάρλοτ 3-7

Ουάσινγκτον 2-8

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντένβερ 9-2

Μινεσότα 8-2

Οκλαχόμα Σίτι 7-4

Γιούτα 4-7

Πόρτλαντ 3-7

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Σακραμέντο 5-4

Λ.Α. Λέικερς 6-5

Γκόλντεν Στέιτ 6-6

Φοίνιξ 4-6

Λ.Α. Κλίπερς 3-7

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντάλας 8-3

Χιούστον 6-3

Νέα Ορλεάνη 5-6

Σαν Αντόνιο 3-8

Μέμφις 2-9