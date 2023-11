Κοινωνία

Κρήτη: Σύλληψη οδηγού μπετονιέρας για κατασκοπεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραβούσε βίντεο και φωτογραφίες από εσωτερικούς χώρους στρατιωτικού αεροδρομίου και στη συνέχεια τα αναρτούσε σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης!

-

Στη σύλληψη ενός 39χρονου προχώρησαν το μεσημέρι της Τρίτης άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. με την κατηγορία της κατασκοπίας.

Συγκεκριμένα εντοπίστηκε από στρατιωτικό υπεύθυνο της ασφάλειας του στρατιωτικού αεροδρόμιου της 133 Σμηναρχίας Μάχης στο Καστέλι να έχει κάνει λήψη και να κατέχει παράνομα βίντεο και φωτογραφίες στο κινητό του από εσωτερικούς χώρους της μονάδας.

Μάλιστα όχι μόνο τραβούσε βίντεο και φωτογραφίες αλλά τα ανάρτησε και σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Να σημειωθεί ότι ο 39χρονος διέθετε σχετική άδεια εισόδου στη μονάδα καθώς είναι οδηγός μπετονιέρας και μετέφερε οικοδομικά υλικά για την εκτέλεση των εργασιών του νέου αεροδρομίου που κατασκευάζεται στην περιοχή.

Πηγή: cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Επέτειος του Πολυτεχνείου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστοί δρόμοι

Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός επιχειρεί μέσα στο Νοσοκομείο Αλ Σίφα

Δίκη Πισπιρίγκου: Ξεκινάει η απολογία της για τον θάνατο της Τζωρτζίνας