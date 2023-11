Παράξενα

Παγκράτι: Έκλεψαν λάδι από ουζερί

Νέα «μόδα» η κλοπή… ελαιόλαδου λόγω της τιμής του που σπάει κάθε ρεκόρ φέτος.

Το ελαιόλαδο θεωρείται "κόσμημα" λόγω της υψηλής τιμής του και τα περισττικά κλοπών στην χώρα μας αυξάνονται συνεχώς

Τελευταίο καταγράφηκε σε ουζερί στην περιοχή του Παγκρατίου, καθώς από την αποθήκη του "φτερά" έκαναν τέσσερις τενεκέδες.

Οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης, στην οδό Ιβύκου, το ανακάλυψαν όταν άνοιξαν το μαγαζί τους την επόμενη μέρα και είδαν ότι, εκτός από το λάδι, έλειπε και μια τηλεόραση.

Ειδοποίησαν την αστυνομία και στο σημείο πήγε και κλιμάκιο της Σήμανσης για να πάρει δαχτυλικά αποτυπώματα.

Τώρα οι αστυνομικοί θα προσπαθήσουν να βρουν τα ίχνη του «υγρού χρυσού» και των αγνώστων που το άρπαξαν και εξαφανίστηκαν.

