Ελαιόλαδο: Εκτόξευση των τιμών – Τι λένε οι παραγωγοί στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Η συγκομιδή του κοστίζει πολύ ακριβότερα στους παραγωγούς, ενώ οι μικρότερες ποσότητες της φετινής παραγωγής, εκτοξεύουν την αξία του στα ύψη.

Του Τάσου Τέλλογλου

Ανεξέλεγκτη είναι η άνοδος της τιμής του λαδιού, που τείνει να γίνει περιζήτητο προϊόν.

Ο Τάσος Τέλλογλου ταξίδεψε στη Μεσσηνία, όπου οι ελαιοπαραγωγοί αρνούνται να πουλήσουν το λάδι τους, αναμένοντας νέες αυξήσεις.

Εξω από τα Φιλιατρά μία μεγάλη ομάδα εργατών συλλέγει τον καρπό για να τον μεταφέρει στη συνέχεια για το ελαιοτριβείο. Είναι η τελευταία τους μέρα στο χωράφι.

Ο Θάνος Ψιλόπουλος διευθύνει το συνεργείο της ελαιοσυλλογής και αναφέρει στον ΑΝΤ1: "παίρνουν 60 ευρώ την ημέρα , εφέτος τα εργατικά αυξηθήκανε αλλιώς δεν θα βρίσκαμε εργάτες".

Το λάδι που θα βγεί από τις ελιές αυτές εχει σήμερα στο χωράφι στα Φιλιατρά 8 ευρώ το λίτρο .Τη διπλάσια τιμή από ότι έναν χρόνο νωρίτερα. Τότε ηταν πολύ φθηνό .

Η Ελλάδα εφτασε να παράγει το 25% του λαδιού της Μεσογείου. Εξαιτίας της μεγάλης ζέστης και υγρασίας καθώς και της περσινής ψηλής παραγωγής, φέτος οι ποσότητες είναι πολύ μικρότερες.

Όπως δήλωσε ο Θάνος Ψιλόπουλος, "έίναι μία κακή χρονιά από αποψη ποσότητας αλλά με την τιμή αυτή θα θα εχουμε εισόδημα".

Λίγο πιο δυτικά στο Πυργάκι μετά τους Γαργαλιάνους , η συγκομιδή δεν εχει φθάσει ακόμα στο απόγειό της.

Στον τοπικό αγροτικό συνεταιρισμό ο καρπός συνθλίβεται αλλά το λάδι συγκεντρώνεται χωρίς να διακινείται μετά σε εμπόρους .Οι παραγωγοί περιμένουν και νέα ανοδο των τιμών του προιόντος και ο παραγωγός Θόδωρος Τσώλης το δικαιολογεί χωρίς περιστροφές. "Καθόμαστε πάνω στο λάδι και περιμένουμε να ανέβουν οι τιμές", αναφέρει χαρακτηριστικά.

Πιο ανατολικά στην κεντρική Μεσσηνία που η συγκομιδή δεν εχει αρχίσει ακόμα η αυξηση των τιμών δεν προκαλεί μόνο χαμόγελα αισιοδοξίας. Ο Σταύρος Αδαμόπουλος στη Στέρνα λέει ότι οι τιμές δεν πρέπει να ανέβουν παρα πολύ.

Κανείς από τους συνομιλητές μας δεν ξέρει που θα βρίσκεται η τιμή του λαδιού τα Χριστούγεννα.

