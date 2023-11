Life

Γάμος: Κόκκαλης - Ματσούκα παντρεύονται στην Αθήνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέσα στα χρόνια οι δυο τους προσπάθησαν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, κάνοντας σπάνιες κοινές εμφανίσεις.

-

Στην επισημοποίηση της σχέσης τους αποφάσισαν να προχωρήσουν η Δήμητρα Ματσούκα και ο Πέτρος Κόκκαλης, με την αναγγελία του γάμου τους να δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Φως των Σπορ».

Την είδηση έφερε στο φως η εκπομπή «Happy Day», και σύμφωνα με τη σχετική αναγγελία ο επιχειρηματίας και η ηθοποιός θα παντρευτούν στην Αθήνα, χωρίς ακόμη να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Υπενθυμίζεται ότι Δήμητρα Ματσούκα και Πέτρος Κόκκαλης έκαναν την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση το 2017, με την εντυπωσιακή ηθοποιό να στέκεται στο πλευρό του επιχειρηματία στον γάμο της Δούκισσας Νομικού και του Δημήτρη Θεοδωρίδη.

Στα χρόνια που ακολούθησαν οι δυο τους προσπάθησαν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, κάνοντας σπάνιες κοινές εμφανίσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία: Μήνυση κατά Νετανιάχου για γενοκτονία

Καλάβρυτα: Σεισμός έγινε αισθητός σε Αχαϊα και Κορινθία

Επέτειος του Πολυτεχνείου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστοί δρόμοι