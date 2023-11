Κοινωνία

Νέα Μάκρη: Συνελήφθη φυγόποινος για αποπλάνηση ανηλίκων και ασέλγεια

Πως ο δράστης κατάφερε, απουσιάζοντας από τη δίκη δευτέρου βαθμού, να αποφύγει τη σύλληψη και να κυκλοφορεί ανενόχλητος παρότι είχε καταδικαστεί τελεσίδικα.

Ένας 57χρονος παιδόφιλος που μπαινόβγαινε στις φυλακές κυκλοφορούσε τα τελευταία χρόνια ελεύθερος παρότι σε βάρος του εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για αποπλάνηση ανηλίκων και ασέλγειες σε παιδιά κάτω των 12 ετών. Η αστυνομία όλα τα χρόνια αυτά δεν κατόρθωνε να εντοπίσει τον φυγόποινο δράστη.

Όπως μεταδίδει ο ρεπόρτερ του ΑΝΤ1 Σπύρος Λεβιδιώτης, ο καταζητούμενος παιδόφιλος έπεσε την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου στα χέρια της Υποδιεύθυνσης Αναζητήσεων, την ώρα που έκανε ανενόχλητος βόλτες στη Νέα Μάκρη. Τα στελέχη της συγκεκριμένης υπηρεσίας, τον αναζητούσαν τις τελευταίες εβδομάδες στη Λούτσα όπου οι πληροφορίες έλεγαν πως έχει βρει καταφύγιο, και τελικά τον εντόπισαν και του πέρασαν χειροπέδες στη Νέα Μάκρη.

Σύμφωνα με τις καταδικαστικές αποφάσεις ο 57χρονος εκμεταλλεύονταν τις φιλικές σχέσεις που είχε με τις οικογένειες μικρών παιδιών, προσέγγιζε τα παιδιά και ασελγούσε. Την Πέμπτη πήρε το δρόμο για τις Φυλακές Τρίπολης για να εκτίσει την ποινή η οποία του είχε επιβληθεί από Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών.

Οι ασέλγειες για τις οποίες είχε καταδικαστεί, είχαν διαπραχθεί το έτος 2014 και το δικαστήριο είχε συνεδριάσει το 2021, πράγμα που τον καθιστούσε φυγόποινο επί σχεδόν δύο συνεχή έτη. Ο συγκεκριμένος είχε ξαναεκτίσει ποινή κάθειρξης για αντίστοιχα αδικήματα, στις Ανδρικές Φυλακές Κορυδαλλού.

