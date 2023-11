Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ - Ευάγγελος Αποστόλου: αποχωρώ και θα ζω με την ανάμνηση του κόμματος

Τι αναφέρει στην δήλωση αποχώρησης του απο τον ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην Υπουργός της Κυβέρνησης Τσίπρα.

Λίγη ώρα μετά την δήλωση του Πέτρου Κόκκαλη περί αποχώρησης απο την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην βουλευτής Εύβοιας και πρώην Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλης Αποστόλου, ο οποίος στις πρόσφατες εθνικές εκλογές της 21ης Μαίου απέτυχε να εκλεγεί βουλευτής, καταλαμβάνοντας μάλιστα την τρίτη θέση, με δήλωση του στο eviazoom.gr, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί απο τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Δήλωση αποχώρησης Βαγγέλη Αποστόλου από τον ΣΥΡΙΖΑ



Δεν αρκούν οι αναμνήσεις.



Μετά την πολύχρονη και αταλάντευτη παρουσία μου στο χώρο της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς, όσο και να προβληματίζομαι για την επόμενη ημέρα καταλήγω σε μία διαπίστωση: Είναι αδύνατο, μετά και τα συμβάντα στην Κεντρική Επιτροπή το περασμένο Σαββατοκύριακο να αποφύγεις τη μόνη απόφαση που μπορεί να σε εκφράσει:



Ως εδώ ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ζήσε με την ανάμνησή του.



Και ούτε βέβαια θα κρύψεις ποτέ την πορεία σου στο χώρο, για να κάνεις την αποχώρησή σου ανώδυνη επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ που ήξερες δεν υπάρχει πλέον.



Έτρεφα κάποια ελπίδα ότι την περίοδο των αλλεπάλληλων ηττών, θα άνοιγε κάποιος ουσιαστικός διάλογος, για τη λειτουργία μας ως αντιπολίτευση και για την αποτίμηση και ανάδειξη του κυβερνητικού μας έργου.



Τελικά οργανώθηκε η άλωση του χώρου, η κατασυκοφάντηση του έργου της Κυβέρνησης που αποτελούσε πηγή περηφάνιας για μας και στην περίπτωση των 37δις όχι μόνο επέτρεψε την έξοδο της χώρας μας στις αγορές, αλλά και βοήθησε στη διαχείριση των μνημονίων.



Όμως η σιωπή, σήμερα, συμβάλλει στην εκθεμελίωση του ΣΥΡΙΖΑ.



Για μένα η αποχώρηση από αυτόν το ΣΥΡΙΖΑ είναι μονόδρομος. Θα είμαι παρών στη μάχη για την ανανεωτική και ριζοσπαστική αριστερά, όπως πάντα».

