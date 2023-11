Κοινωνία

Μεταναστευτικό - Συνοριοφύλακες: Προσλήψεις για τα νησιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξαγγελίες από τον Γιάννη Οικονόμου κατά την επίσκεψη του στην Ρόδο.

-

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Γιάννης Οικονόμου, βρέθηκε την Πέμπτη (16/11) στη Ρόδο, με κυβερνητικό κλιμάκιο αποτελούμενο από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Δημήτρη Καιρίδη, τον υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ιωάννη Παππά και τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, κ. Μάνο Λογοθέτη. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη Αιγαίου, κ. Γιώργο Χατζημάρκο.

Στην κοινή συνέντευξη Τύπου, ο Υπουργός τόνισε ότι αποτελεί δέσμευση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη η ανέγερση σύγχρονου χώρου ως έδρα για τις αστυνομικές υπηρεσίες της Ρόδου.

«Σε στενή συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, θα βρεθεί χώρος και θα δρομολογηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες έτσι ώστε να ξεκινήσουμε όλα όσα προβλέπονται: χώρος, χρηματοδότηση, συνεργασίες», έτσι ώστε, όπως είπε, η νέα έδρα να προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία, καλύτερες υποδομές, καλύτερους χώρους εργασίας για τους αστυνομικούς.

Ο κ. Γιάννης Οικονόμου ανακοίνωσε, παράλληλα, πως, αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς χρηματοδοτικούς πόρους, θα προσληφθούν -και καλώς εχόντων των πραγμάτων θα τους έχουμε μέσα στο 2024- συνοριοφύλακες που θα διατεθούν στη Ρόδο κατ’ αρχάς και δευτερευόντως, ανάλογα με την εξέλιξη, και σε άλλες περιοχές της Δωδεκανήσου.

Στην συνέχεια ο κ. Οικονόμου πραγματοποίησε επίσκεψη στην Α’ Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου, όπου είχε σύσκεψη με αξιωματικούς για την διαχείριση του μεταναστευτικού στην περιοχή.

Ο Υπουργός είχε σύσκεψη με αξιωματικούς της ΕΛΑΣ για ζητήματα που αφορούν στην Αστυνομία, αλλά και στη δράση της με στόχο την βελτίωση της αποτελεσματικότητας, την πιο εμφανή, αποτελεσματική και ουσιαστική αστυνόμευση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην καθημερινότητα, στο πλαίσιο του ολιστικού σχεδίου για την αναβάθμιση των υπηρεσιών της Αστυνομίας αλλά και την εμπέδωση του αισθήματος της εμπιστοσύνης με τους πολίτες.

Ειδήσεις σήμερα:

Γαλλία: Γερουσιαστής έδωσε ναρκωτικά σε βουλευτή για να την βιάσει

Euro 2024: Βίαια επεισόδια στην Σόφια (εικόνες)

Γκιουλέρ: Η Τουρκία θέλει να αγοράσει 40 Eurofighter

Gallery