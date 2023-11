Κόσμος

Ερντογάν: Συνάντηση με τον Σολτς και για τα Eurofighter

Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας στη γερμανική πρωτεύουσα. Τι αναμένεται να συζητήσουν οι δύο άνδρες

Ο Ερντογάν ταξιδεύει σήμερα Παρασκευή στο Βερολίνο, όπου θα έχει συνάντηση με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς.

Ο Τούρκος πρόεδρος δεν θα παραμείνει το Σάββατο, όπως είχε αρχικώς προγραματισθεί

Η συγκυρία με την κρίση στη Μέση Ανατολή και την υποστήριξη του Τούρκου προέδρου προς τη Χαμάς καθιστά την επίσκεψη ιδιαίτερα ευαίσθητη και τα μέτρα ασφαλείας αναμένονται εξαιρετικά αυστηρά.

Σύμφωνα με την Αστυνομία του Βερολίνου, την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου και το Σάββατο 18 του μήνα αναμένονται «σημαντικοί περιορισμοί» στην κυκλοφορία, ενώ έχουν ήδη ανακοινωθεί δεκάδες διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων, αλλά και συγκεντρώσεις Κούρδων εναντίον του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Για την Παρασκευή (17/11), από τις 6π.μ. έως τα μεσάνυχτα, έχει εκδοθεί ανακοίνωση για τον αποκλεισμό των δρόμων γύρω από το προεδρικό ανάκτορο και την καγκελαρία, καθώς και η πρόσβαση στον ποταμό Σπρέε. Οι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών θα πρέπει να φέρουν δελτίο ταυτότητας, ενώ απαγορεύονται επίσης οι συγκεντρώσεις.

Γκιουλέρ: Η Τουρκία θέλει να αγοράσει 40 Eurofighter

Η Τουρκία διεξάγει συνομιλίες με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία για την αγορά μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, ο οποίος επανέφερε στο προσκήνιο το δόγμα της "Γαλάζιας Πατρίδας", τονίζοντας πως οι δύο χώρες προσπαθούν να πείσουν τη Γερμανία για την πώληση. Για τους ρωσικούς πύραυλους S-400, δήλωσε ότι η Άγκυρα θα τους χρησιμοποιήσει όταν τους χρειαστεί.

«Θα αγοράσουμε 40 από τα αεροσκάφη Block-70 Viper έτοιμα και 79 από αυτά θα κατασκευαστούν από εμάς στο δικό μας εργοστάσιο της TUSAS. Καταβάλλουμε προσπάθειες για (την απόκτηση) Eurofighter. Βρισκόμαστε σε συζητήσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία. Τόσο το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και η Ισπανία λένε "ναι" και προσπαθούν να πείσουν τη Γερμανία. Αυτοί προσπαθούν, όχι εμείς. Εάν είναι δυνατόν, σχεδιάζουμε να αγοράσουμε 40 Eurofighter από εκεί», δήλωσε ο Γιασάρ Γκιουλέρ, απαντώντας σε ερωτήσεις μελών της Επιτροπής Προϋπολογισμού της τουρκικής βουλής.

Σύμφωνα με τον Γιασάρ Γκιουλέρ, το κυριότερο είναι ότι η Τουρκία έχει δύο δικά της αεροσκάφη: «Έχουμε το Hurjet -θα είναι το εκπαιδευτικό μας αεροσκάφος- αλλά θα είναι και μαχητικό αεροσκάφος. Ο κύριος στόχος μας είναι το KAAN, το εθνικό μας μαχητικό αεροσκάφος. Θα κάνει την πρώτη του πτήση στο τέλος του έτους. Πρόκειται για ένα αεροσκάφος πέμπτης γενιάς και δεν υπάρχει κάποιος κανόνας ότι πρέπει να το ξεκινήσουμε σήμερα, να το ολοκληρώσουμε αύριο και να το βγάλουμε στον διάδρομο μεθαύριο. Θα διαθέτουμε εγχώριο κινητήρα το 2028. Θα πετάξει με τον δικό μας κινητήρα το αργότερο το 2031-2032».

