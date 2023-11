Παράξενα

Χριστούγεννα: Σπίτι σαν… “γιορτινό χωριό” στην Θεσσαλονίκη (βίντεο)

Ο Στέλιος Σεϊτανίδης ξεκίνησε στις αρχές Οκτωβρίου να στολίζει το σπίτι του, με πολλές θεματικές ενότητες, αντικείμενα που έφτιαξε ο ίδιος και φυσικά με… “άπειρα” λαμπιόνια.

Σίγουρα ξεχωριστό είναι το σπίτι που ο Στέλιος Σεϊτανίδης στόλισε για τα Χριστούγεννα, όπως κάθε χρόνο άλλωστε.

Φέτος, με την βοήθεια της ανιψιάς του, μετέτρεψε το σαλόνι του σπιτιού του σε «χριστουγεννιάτικο χωριό», με πολλές θεματικές ενότητες, γωνιές με ξεχωριστά υλικά και στολίδια, περίτεχνα αντικείμενα που έφτιαξε μόνος του με απλά υλικά και φυσικά με τα απαραίτητα λαμπιόνια που είναι… πολυάριθμα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, είπε ότι το στήσιμο είναι πιο δύσκολο από το να ξεστήσει αυτές τις κατασκευές και επεσήμανε πως μπορεί να έχει κάνει μεγάλο κόπο, όμως αποζημιώνεται όταν οι φίλοι του τον επισκέπτονται και δεν «ξεκολλάνε» από το σπίτι του, λέγοντας του ότι εκεί ξεχνούν τα προβλήματα τους.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»:

