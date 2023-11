Πολιτική

Μητσοτάκης: Το Πολυτεχνείο είναι φάρος για μια ανοιχτή και δημοκρατική κοινωνία

Τι δήλωσε ο Πρόεδρος της Βουλής που τίμησε τους αγωνιστές με κατάθεση στεφάνου στο Πολυτεχνείο. Ο Στέφανος Κασσελάκης επισκέφθηκε την ΕΑΤ-ΕΣΑ.

«Πενήντα χρόνια μετά, η εξέγερση του Πολυτεχνείου παραμένει σημαντική σελίδα της σύγχρονης ιστορίας μας, αλλά και καταλύτης της εξέλιξής της» αναφέρει σε μήνυμά του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός συνεχίζει: «Φάρος που φωτίζει τον δρόμο προς μια πιο ανοιχτή και δημοκρατική κοινωνία. Γιατί μπορεί εδώ και μισόν αιώνα το πολίτευμα να ρίζωσε και να προόδευσε όσο ποτέ. Δεν έλειψαν, όμως, ούτε αυτοί που το επιβουλεύονται, ούτε οι νέοι κίνδυνοι που το απειλούν.

Ο Νοέμβρης του ‘73, λοιπόν, συνεχίζει να εμπνέει μέσα από τη διαρκή ανανέωση των αιτημάτων του. Με το σύνθημα «Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία» να τροφοδοτεί, σήμερα, την προσπάθεια για μία πιο σύγχρονη και ισχυρή Ελλάδα. Μια χώρα με ενωμένη την κοινωνία της, που διεκδικεί μία καλύτερη καθημερινότητα και αναπτύσσεται προς όφελος όλων των πολιτών της».

Ο Κασσελάκης κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο ΕΑΤ-ΕΣΑ

Στο μνημείο του ΕΑΤ-ΕΣΑ, στο Πάρκο Ελευθερίας, κατέθεσε στεφάνι o πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης τιμώντας την 50η επέτειο του Πολυτεχνείου.

Τον κ. Κασσελάκη συνόδευσαν οι γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Ράνια Σβίγκου και ο κ. Βασιλειάδης, ο Νίκος Παππάς και πολλά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Στην συνέχει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ξεναγήθηκε και στους χώρους του ΕΑΤ-ΕΣΑ.

Ανδρουλάκης: Δεν θα μου απαγορεύσει κανείς, πόσο μάλλον 4-5 άτομα με τραμπουκική συμπεριφορά, να τιμήσω τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου

Σχετικά με τις αποδοκιμασίες την ώρα που κατέθετε στεφάνι στο Πολυτεχνείο, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι κάθε χρόνο από φοιτητής πηγαίνει στο Πολυτεχνείο και σημείωσε ότι «δεν θα μου απαγορεύσει κανείς, πόσο μάλλον 4-5 άτομα με τραμπουκική συμπεριφορά, να τιμήσω τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο "Καλημέρα Ελλάδα"

Σπαρτιάτες: Οι αριστεροί συκοφάντες να γνωρίζουν ότι η Δημοκρατία είναι Ελληνική κληρονομιά και δεν τους την χαρίζουμε!

«Στη «Δημοκρατία» των αριστερών κατσαπλιάδων και «συγγενών» τους ΜΜΕ, με εμετικές αναρτήσεις στις κομματικοδίαιτες ιστοσελίδες τους, κάνουν αρρωστημένους συνειρμούς για τους «ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ» με νέο πρόσχημα την απουσία μας από την εκδήλωση για το Πολυτεχνείο στην άδεια Βουλή…

Τα κομματικά τους όργανα, με το «περιτύλιγμα» ενημερωτικών ιστοσελίδων, κάνουν λόγo ότι είμαστε με… «τη βούλα αρνητές της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και δια αυτού, υμνητές της χούντας και της δικτατορίας»!!!

Ναι, ο Πολιτικός Φορέας μας απείχε από την «μουσειακή» εκδήλωση για το Πολυτεχνείο στα κενά(!) έδρανα στην Ολομέλεια της Βουλής, γιατί θα προτιμούσε να γιορτάζουμε τη λήξη του αιματηρού εμφυλίου, το 1949, και τη σωτηρία της Ελλάδας από το να μεταβληθεί σε δικτατορία του Στάλιν.

Διαχρονικά μετά τη Μεταπολίτευση, τα συστημικά πολιτικά κόμματα προφανώς για να μη δυσαρεστήσουν τους ηττημένους, τους επέτρεψαν να καταστούν με το πέρασμα των χρόνων ουσιαστικά… «επικοινωνιακοί» νικητές.

Οι «ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ» πιστεύουν ότι είναι μέγα μύθευμα ότι γιορτάζουν οι «προοδευτικές» δυνάμεις την επέτειο της εξέγερση του Πολυτεχνείου ως νίκη της δημοκρατίας εναντίον της Xούντας. Είναι τουλάχιστον ουτοπικό να έχουν καταστήσει συνείδηση μεγάλης μερίδας των νεοελλήνων ένα γεγονός που όμως δεν «έριξε» τη Χούντα.

Συνετέλεσε γι’ αυτό και η Αριστερή «διανόηση», που επί χρόνια διαστρέβλωσε αλήθειες, και τελικά πιστώθηκε ένας γεγονός που δεν είχε τότε κομματικό χαρακτήρα και το ΚΚΕ αρχικά είχε αποκηρύξει ως… προβοκάτσια.

Το δε βέβαιο είναι ότι το Πολυτεχνείο δεν έριξε τη Χούντα αλλά την έκανε πιο σκληρή, αυταρχική, βίαιη.

Δυστυχώς είμαστε η χώρα των προπαγανδιστικών μύθων στην οποία κάποιοι «διανοούμενοι» ταΐζουν τα παιδιά μας ιδεοληψίες της Αριστεράς που οικειοποιήθηκε το Πολυτεχνείο και το γέμισε παραμύθια και φανταστικές ιστορίες…

Μέχρι και αυτοί που υπέγραψαν Μνημόνια και ξεπούλησαν τη Μακεδονία μας, που «φλέρταραν» προεκλογικά τους ψηφοφόρους της «Χρυσής Αυγής», αυτοί που συστηματικά και με φασιστικό τρόπο στοχοποιούν εντός του Κοινοβουλίου τους Βουλευτές των «ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ» με υβριστικούς χαρακτηρισμούς όπως «Νεοναζί», «συνεργάτες των Ναζί» κ.ά., με αποτέλεσμα να ωθούν εξτρεμιστικές-αναρχικές ομάδες σε επανειλημμένες τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον τους, εμφανίζονται σήμερα ως… επαναστάτες-τιμητές του Πολυτεχνείου…

Όλοι αυτοί οι αριστεροί συκοφάντες να γνωρίζουν ότι η Δημοκρατία είναι Ελληνική κληρονομιά και δεν τους την χαρίζουμε!»

Στο Πολυτεχνείο βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής, 17/11, ο πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας προκειμένου να καταθέσει στεφάνι.

Ο κ. Τασούλας δήλωσε: «Ισχύει αυτό που είχε πει ο Ελύτης: "Μια μέρα το παρελθόν θα μας ξαφνιάζει για το πόσο επίκαιρο είναι". Το Πολυτεχνείο χάραξε μια εποποιία διεκδίκησης Δημοκρατίας. Σήμερα εμείς οφείλουμε, τιμώντας αυτή τη μνήμη, να γράψουμε τη δική μας εποποιία προστασίας και αξιοποίησης της Δημοκρατίας, ακόμη περισσότερης αξιοποίησης της Δημοκρατίας. Αυτή είναι η τιμή στη μνήμη του Πολυτεχνείου»

