Life

Παλμ Σπρινγκς: Η Έμα Στόουν θα τιμηθεί από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου

Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς θα βραβευθούν επίσης το καστ και ο σκηνοθέτης της ταινίας «Killers of the Flower Moon».

Η Έμα Στόουν θα τιμηθεί από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς με το Βραβείο Επιτεύγματος Ζωής (Desert Palm Achievement Award) για την ερμηνεία της στην ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Poor Things».

Η Αμερικανίδα ηθοποιός θα λάβει το βραβείο στις 4 Ιανουαρίου σε τελετή, στο Συνεδριακό Κέντρο Παλμ Σπρινγκς.

«Ή Έμα Στόουν συνεχίζει να ασκεί επιρροή ως μία από τις πιο σημαντικές ηθοποιούς αυτής της γενιάς, οι ερμηνείες της είναι πάντα εξαιρετικές ανεξάρτητα από τον ρόλο. Στην πιο πρόσφατη της ταινία «Poor Things», η Έμμα αποδίδει φλογερή ένταση και χαρακτήρα που οδηγεί στην απελευθέρωση» δήλωσε ο πρόεδρος του Φεστιβάλ Nachhattar Singh Chandi.

Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς θα βραβευθούν επίσης το καστ και ο σκηνοθέτης της ταινίας «Killers of the Flower Moon».

