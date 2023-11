Πολιτική

“Μόνιμη Μείωση Τιμής”: Αυτοψία Μητσοτάκη σε σούπερ μάρκετ

Ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εργαζόμενους και πελάτες του σούπερ μάρκετ σε περιοχή της Λεωφόρου Αθηνών.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πρωί σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Λεωφόρου Αθηνών.

Ενημερώθηκε για την πορεία εφαρμογής της πρωτοβουλίας «Μόνιμη Μείωση Τιμής», όπου πλέον έχουν ενταχθεί περισσότεροι από 868 κωδικοί προϊόντων που υπάγονται σε 37 κατηγορίες αγαθών, και για τη συνεχιζόμενη εφαρμογή του προγράμματος «Καλάθι του Νοικοκυριού».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εργαζόμενους και πελάτες του καταστήματος. Τον πρωθυπουργό συνόδευσε ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας.

