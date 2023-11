Κόσμος

Ερντογάν: Με την Ελλάδα μπορούμε να επιλύσουμε τις διαφορές μας σε ορισμένα ζητήματα

Τι είπε για τη στάση των ΗΠΑ στο ζήτημα της Μέσης Ανατολής και ποια η στάση που θα κρατήσει η Τουρκία.

Στην επικείμενη συνάντηση της 7ης Δεκεμβρίου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και στον διάλογο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε συζήτηση που είχε με τους δημοσιογράφους στο αεροπλάνο της επιστροφής από τη Γερμανία.

Ερώτηση: Μετά τη συνάντηση μαζί σας, ο Έλληνας πρωθυπουργός Μητσοτάκης έκανε μια δήλωση λέγοντας: «Η συνεργασία με την Τουρκία είναι απαραίτητη». Θα πάτε Ελλάδα τις επόμενες μέρες. Θα υπάρξουν αιφνιδιαστικά βήματα για την επίλυση προβλημάτων και τη συνεργασία;

Ερντογάν: Για αυτά θα μιλήσουμε στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας που θα κάνουμε. Ελπίζω να γίνει όπως ακριβώς το είπε και οι σχέσεις μας με την Ελλάδα να φτάσουν σε καλύτερο σημείο. Ελπίζω ότι θα ξεκινήσουμε μια νέα διαδικασία. Θέλουμε να μειώσουμε τους εχθρούς και να αυξήσουμε τους φίλους, ελπίζουμε ότι θα κάνουμε αυτό το βήμα. Ως δύο σημαντικές και γειτονικές χώρες της περιοχής, είναι απολύτως φυσιολογικό τα συμφέροντά μας να είναι προς την ίδια κατεύθυνση. Μπορούμε να επιλύσουμε τις διαφορές απόψεών μας σε ορισμένα ζητήματα δίνοντας προτεραιότητα στον διάλογο. Ως περιφερειακές χώρες, αν εξαιρέσουμε από τη διαδικασία τρίτες χώρες, που προσεγγίζουν το θέμα με λογική κέρδους και αγοράς, δεν έχουμε

"Θα ενεργοποιήσουμε μηχανισμό για επιθεώρηση πυρηνικών Ισραήλ"

"Ως Τουρκία θα ενεργοποιήσουμε τον μηχανισμό για επιθεώρηση των πυρηνικών του Ισραήλ. Στάινμερ και Σολτς κόλλησαν κυρίως στη Χαμάς. Τους είπαμε το αντίθετο, ότι το Ισραήλ είναι κράτος τρομοκρατίας" ανέφερε ο τούρκος πρόεδρος.

"Εάν επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός, θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να αποζημιώσουμε το Ισραήλ για την καταστροφή που προκάλεσε. Θα καταβάλουμε προσπάθειες για την ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων υποδομών στη Γάζα και την ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων σχολείων, νοσοκομείων, εγκαταστάσεων ύδρευσης και ενέργειας. Μετά την επίτευξη της εκεχειρίας, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων της Γάζας και να αυξήσουμε τις ελπίδες τους. Παρόλο που ο κόσμος απομακρύνθηκε από τη Γάζα, εμείς, ως Τουρκία, σταθήκαμε δίπλα στους καταπιεσμένους και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε"τόνισε ο ίδιος.

Ο Ερντογάν μεταξύ άλλων είπε πως "Μέχρι στιγμής, περισσότεροι από χίλιοι δικηγόροι έχουν υποβάλει αίτηση στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για να αμφισβητήσουν αυτά τα εγκλήματα πολέμου και να ξεκινήσουν έρευνα, και αυτές οι αιτήσεις συνεχίζονται. Αυτό είναι μέρος της δουλειάς.Από την άλλη πλευρά, το Ισραήλ δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Εφόσον δεν είναι, δεν υπόκειται εξαρχής στους κανόνες του. Όμως, τα κράτη μέλη έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν αίτηση στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας και να ζητήσουν έναν μηχανισμό παρακολούθησης στο όνομα της πυρηνικής ασφάλειας. Θα το ενεργοποιήσουμε τώρα. Θα συγκαλέσουν εκεί το συμβούλιο και θα λάβουν απόφαση σχετικά με αυτό το αίτημα. Αυτή η διαδικασία θα πάρει κάποιο χρόνο. Πρέπει να στείλουν την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, το ανώτατο όργανο της Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Είναι πιθανό οι Ηνωμένες Πολιτείες να συμπαραταχθούν στο Ισραήλ και να ασκήσουν βέτο σε αυτό το ζήτημα. Ωστόσο, είναι μια τρομερή κατάσταση που αυτό το θέμα έχει γίνει ακόμη και συζητήσιμο σε αυτή τη βάση. Είναι η πρώτη φορά που μια τέτοια αίτηση σχετικά με το Ισραήλ καταγράφεται σε επίσημα αρχεία. Η βελτίωση αυτού είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα από την άποψη της εξισορρόπησης των στρατηγικών συμφερόντων στην περιοχή. Θα συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση από εδώ και πέρα. Εμείς, ως Tουρκια, κάνουμε αυτό το κάλεσμα. Τα πυρηνικά όπλα του Ισραήλ πρέπει να επιθεωρηθούν χωρίς αμφιβολία πριν είναι πολύ αργά. Θα το παρακολουθήσουμε. Καλώ όλο τον κόσμο να μην τα παρατάει".

Ακόμη, επεσήμανε πως "Ο Νετανιάχου θα φύγει, θα σωθούμε. Ας ελπίσουμε ότι το Ισραήλ θα σωθεί από αυτόν, και όλοι οι Εβραίοι του κόσμου θα σωθούν από αυτόν. Επί του παρόντος, το 60-70 τοις εκατό του λαού στη χώρα του είναι εναντίον του Νετανιάχου. Γιατί προκαλεί σοβαρό κόστος τόσο στη χώρα της όσο και στον κόσμο. Υπάρχουν πολλά στοιχεία για να δικαστεί η ισραηλινή κυβέρνηση στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Εάν μια μουσουλμανική χώρα είχε διαπράξει τα εγκλήματα πολέμου που διέπραξε το Ισραήλ, δεν θα χρειαζόταν ειδική προσπάθεια για διεθνή δικαιοδοσία και η διαδικασία θα είχε ξεκινήσει αυτεπαγγέλτως. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να τιμωρήσουμε αυτά τα εγκλήματα χωρίς προκαταλήψεις. Ακόμα κι αν όλοι οι άλλοι επιδιώξουν τα εγκλήματα του Ισραήλ, εμείς δεν θα το κάνουμε".

"Σήμερα, το Ισραήλ προσπαθεί παρομοίως να νομιμοποιήσει τη δική του κατοχή και επιθετικότητα μέσα από πολλά ψέματα. Σήμερα προσπαθούν να βρουν κάλυψη για τα εγκλήματα πολέμου που διέπραξαν στη Γάζα με κατασκευασμένες δικαιολογίες. Το Ισραήλ διέπραξε αυτά τα εγκλήματα όχι εν αγνοία ή κατά λάθος, αλλά επίτηδες. Όλες οι σφαγές ήταν προγραμματισμένες, το πού και το πώς θα σκοτωθούν γυναίκες, άνδρες και παιδιά σχεδιάστηκαν μία προς μία."ανέφερε, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου

"Το Ισραήλ μπαίνει στο νοσοκομείο με τανκς και κανόνια, πόσο μάλλον με τουφέκια. Ακόμα ψάχνουν για σήραγγα κάτω από το νοσοκομείο. Όλα αυτά αποδείχτηκαν ψέματα. Από τις 7 Οκτωβρίου, έχουμε δει πολλές φορές, ειδικά στο Ισραήλ, ότι κρατικοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι λένε ψέματα επίτηδες και άρχισαν να διαδίδουν ψέματα όχι μέσω των χρηστών των social media, αλλά μέσω των δικών τους δηλώσεων τύπου. Οι ίδιοι οι αξιωματούχοι ασπάζονται πλέον πανικόβλητοι την παραπληροφόρηση.

Εφόσον οι ισραηλινές οικογένειες έφτασαν σε εμάς μέσω αυτής της μεθόδου, έχουν χάσει την ελπίδα τους για τη δική τους κυβέρνηση. Στην πραγματικότητα, η μέχρι τώρα στάση του Ισραήλ στη Γάζα είναι να σφαγιάσει τους πάντες εκεί, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών του. Ενεργοποιήσαμε την Υπηρεσία Πληροφοριών μας για αυτό το θέμα και τώρα διερευνούν αυτό το θέμα. Δουλεύουμε για να έχουμε αποτέλεσμα

«121 χώρες λένε «ναι» στην ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός», είπα στον Σολτς. «Δυστυχώς, 40 χώρες τήρησαν απόχη. Σε είδαμε ανάμεσά τους και λυπηθήκαμε γι’ αυτό», του είπα" τόνισε ο τούρκος προεδρος

