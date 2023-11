Τεχνολογία - Επιστήμη

SpaceX: Άδοξο τέλος και στη δεύτερη εκτόξευση του πυραύλου Starship

Οι λόγοι για τους οποίους λίγο μετά την εκτόξευση, οι επίγειες δυνάμεις της επιχείρησης έχασαν επαφή με τον μη-επανδρωμένο πύραυλο.

Η SpaceX του Ίλον Μασκ πραγματοποίησε τη δεύτερη προσπάθεια εκτόξευσης του πυραύλου Starship, του ισχυρότερου πυραύλου που έχει κατασκευαστεί ποτέ. Ο πύραυλος εκτοξεύθηκε από τις εγκαταστάσεις Starbase της SpaceX κοντά στην Μπόκα Τσίκα του Τέξας το Σάββατο 18 Νοεμβρίου στις 15.02 ώρα Ελλάδας.

Ωστόσο, σύμφωνα με το BBC, 10 λεπτά μετά την εκτόξευση του πυραύλου, η ομάδα έχασε την επαφή με το μη επανδρωμένο διαστημόπλοιο. Ένας μηχανικός της SpaceX δήλωσε ότι η ομάδα έχασε τα δεδομένα από το δεύτερο στάδιο της πτήσης και λίγα λεπτά αργότερα, η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι αναγκάστηκε να ενεργοποιήσει τη λειτουργία αυτοκαταστροφής του Starship.

Η SpaceX αρχικά σκόπευε να εκτοξεύσει την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου, αλλά ανέβαλε την αποστολή για να αντικαταστήσει ένα εξάρτημα στον πύραυλο. Η πρώτη προσπάθεια, που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Απρίλιο, έληξε με θεαματικό τρόπο όταν ο πύραυλος έχασε τον έλεγχο και εξερράγη τέσσερα λεπτά μετά την απογείωση. Έκτοτε, οι μηχανικοί της SpaceX έκαναν περισσότερες από χίλιες αλλαγές στα συστήματα του Starship.

Το Starship αποτελείται από δύο οχήματα: τον εκτοξευτήρα Super Heavy και το διαστημόπλοιο Starship. Κατασκευάστηκε για να μεταφέρει αστροναύτες στο φεγγάρι για λογαριασμό της NASA και ίσως κάποια μέρα να στείλει αστροναύτες και στον Άρη.

