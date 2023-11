Τεχνολογία - Επιστήμη

Κακοκαιρία: Τα 114 χλμ την ώρα έφτασε η ταχύτητα των ανέμων

Σε ποιες περιοχές η ταχύτητα των ανέμων ξεπέρασε τα 100 χλμ, σύμφωνα με το Meteo.

Θυελλώδεις άνεμοι βορειοδυτικών διευθύνσεων επικράτησαν το Σάββατο σε αρκετά τμήματα της χώρας και ιδιαίτερα στις Κυκλάδες, στις Σποράδες, στη Μακεδονία και στην ευρύτερη περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr, οι ριπές του ανέμου έφτασαν τα 114 km/h στην Ανάφη, ενώ πλησίασαν ή ξεπέρασαν τα 100 km/h σε πολλές ακόμα περιοχές. Στον πίνακα παρουσιάζονται οι οκτώ μεγαλύτερες ριπές του ανέμου έως τις 18:00 το απόγευμα.

Εξασθένηση των φαινομένων σήμερα

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ, την Κυριακή στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις πρωινές ώρες στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία, το Ιόνιο και την Εύβοια, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν ασθενείς βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης πρόσκαιρες χιονοπτώσεις τις πρωινές ώρες. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν στη Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες. Βαθμιαία ο καιρός στις περισσότερες περιοχές θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 6 με 8 και τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και το βορειοδυτικό Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένιση απο τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως ως προς τις ελάχιστες τιμές της και στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός (αρνητικές θερμοκρασίες) τις πρωινές ώρες. Συγκεκριμένα στα βόρεια θα κυμανθεί από -03 έως 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα από 05 έως 17 και στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από τις μεσημβρινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, γρήγορα βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

