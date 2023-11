Κοινωνία

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Ημερίδα για τη Βία κατά των Γυναικών στη Θεσσαλονίκη

Ποιοι διακεκριμένοι επιστήμονες θα μιλήσουν και ποια η συνολική δράση της οργάνωσης υπέρ της έμφυλης ισότητας

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών με μια σπουδαία επιστημονική Ημερίδα στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12.00, την οποία διοργανώνει το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες και καταστροφικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο. Εκτιμάται ότι το 35% των γυναικών έχουν πέσει θύματα βίας σε κάποια στιγμή της ζωής τους, ποσοστό που σε ορισμένες χώρες το φθάνει το 70%. Ως εκ τούτου, για την αντιμετώπισή της απαιτείται παγκόσμια και συνεχής συμμετοχή σε όλες τις χώρες και περιοχές. Ο Τομέας Κοινωνικής Προνοίας του Ε.Ε.Σ. υλοποιεί μια σειρά από δράσεις ειδικά αφιερωμένες στο γυναικείο πληθυσμό, με στόχο την προστασία, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, καθώς και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.

Περισσότερα για τις δράσεις του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας εδώ: https://www.redcross.gr/files/athina_261023.pdf

Στόχος της εκδήλωσης είναι αφενός η ενημέρωση της κοινωνίας για ένα φλέγον ζήτημα αφετέρου να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση όλων των αρμόδιων Φορέων για τις ολέθριες συνέπειες στην προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική ζωή των ανθρώπων. Στην ημερίδα του Ε.Ε.Σ. θα συμμετάσχουν οι εξής διακεκριμένοι ομιλητές:

Ιατροδικαστής, Καθηγήτρια ΑΠΘ και Διευθύντρια του εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ, Dr. Λήδα Κοβάτση

Ψυχολόγος της ΕΛΑΣ, Dr. Απόστολος Καλιαμπός

