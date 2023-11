Κοινωνία

Βύρωνας – 16χρονη: Προφυλακιστέοι δύο κατηγορούμενοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι υποστήριξαν κατά την απολογία τους οι κατηγορούμενοι και τι αποφάσισαν Ανακριτής και Εισαγγελέας.

-

Κάθε κατηγορία που τους απήγγειλαν οι εισαγγελικές αρχές αλλά και ότι έδωσαν κοκτέιλ ναρκωτικών στη 16χρονη, οποία η οποία νοσηλεύεται σε κωματώδη κατάσταση στο νοσοκομείο, αρνήθηκαν τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια των απολογιών τους οι πέντε κατηγορούμενοι της υπόθεσης. Αμέσως μετά το τέλος των απολογιών τους οι δυο από αυτούς κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι ενώ οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι, άλλοι με περιοριστικούς όρους και άλλοι χωρίς.

Κατά τη διάρκεια των απολογιών τους και οι πέντε κατηγορούμενοι φέρονται να υποστήριξαν ότι δεν έδωσαν ναρκωτικά στη νεαρή κοπέλα και να αρνήθηκαν τις κατηγορίες της διακεκριμένης διακίνησης περί ναρκωτικών, της βαριάς σωματικής βλάβης λόγω διακίνησης ναρκωτικών σε ανήλικη, της συμμορίας και της παράβασης του νόμου περί όπλων.

Ειδήσεις σήμερα:

Μικέλε Μορόνε: Στην Αθήνα ο πρωταγωνιστής του “365 Days” (βίντεο)

Τροχαίο στη Λαμία: Αυτοκίνητο χτύπησε σε μπάρες και διαλύθηκε (εικόνες)

ΣΥΡΙΖΑ: Η ομάδα Αχτσιόγλου “ανοίγει την πόρτα” της εξόδου