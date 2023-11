Τεχνολογία - Επιστήμη

Φρεγάτα Belharra: Ο “ΚΙΜΩΝ” απέκτησε… “νοημοσύνη” (βίντεο)

Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες που δόθηκαν στην δημοσιότητα από την Naval Group από το νέο στάδιο ετοιμασίας της πρώτης ελληνικής φρεγάτας τύπου Belharra.

Εντυπωσιακό βίντεο, που έδωσε στη δημοσιότητα η Naval Group , «αποκαλύπτει» ένα ακόμη «στάδιο» της πρώτης ελληνικής φρεγάτας Belharra του Πολεμικού Ναυτικού, «ΚΙΜΩΝ».

Στο βίντεο παρουσιάζονται εικόνες από τις εργασίες τοποθέτησης του PSIM, της «Μονάδας Πανοραμικών Αισθητήρων και Πληροφοριών», στην φρεγάτα Belharra που φέρει το όνομα «ΚΙΜΩΝ» και ναυπηγείται στη Λοριάν της Γαλλίας.

Όπως φαίνεται στα εντυπωσιακά πλάνα, τα ειδικά συνεργεία της Naval εργάζονται νυχθημερόν για να ολοκληρωθεί το πρώτο από τα τρία πλοία που θα παραλάβει το Πολεμικό Ναυτικό.

PSIM: Η «νοημοσύνη» της φρεγάτας

Το PSIM ενσωματώνει ολόκληρη τη «νοημοσύνη» του συστήματος, όπως αισθητήρες, δυνατότητες υπολογισμών, κέντρο δεδομένων και κονσόλες πολλαπλών λειτουργιών για τη διεξαγωγή όλων των τομέων πολεμικών επιχειρήσεων. Η αρχιτεκτονική και οι αισθητήρες του - μεταξύ άλλων - επιτρέπουν την επιτήρηση, αναγνώριση και καταπολέμηση εναέριων μέσων ή θαλάσσιων στρατιωτικών και πολιτικών πλοίων, φίλιων ή εχθρικών δυνάμεων.

Είναι εξοπλισμένο με το ψηφιακό ραντάρ πολλαπλών λειτουργιών «Sea Fire» της Thales, ένα από τα πιο προηγμένα ναυτικά ραντάρ AESA στον κόσμο. Παράλληλα, διαθέτει ένα υπερσύγχρονο ψηφιακό κέντρο πληροφοριών μάχης για τον έλεγχο των οπλικών συστημάτων, όπως επίσης συστήματα επικοινωνίας και ηλεκτρονικού πολέμου.

Οι δοκιμές αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2024. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν η πρώτη φρεγάτα FDI «Amiral Ronarc’h», που προορίζεται για το γαλλικό πολεμικό ναυτικό, ξεκινήσει τις δοκιμές εν πλω, η F-601 «ΚΙΜΩΝ» θα εισέλθει στη διαδικασία των δοκιμών εν όρμω. Παράλληλα, τον επόμενο μήνα αναμένεται να μεταβεί στη Λοριάν για εκπαίδευση ο πρώτος πυρήνας Ελλήνων αξιωματικών, μέρος του πληρώματος που θα παραλάβει την ελληνική φρεγάτα με την παράδοσή της στο Πολεμικό Ναυτικό.

