Ισραήλ: Ο Τάσος Χατζηβασιλείου κινδύνευσε από ρουκέτες της Χαμάς (βίντεο)

Τρόμος για τον βουλευτή της ΝΔ, που βρίσκεται στο Ισραήλ μαζί με βουλευτές από διάφορες χώρες της ΕΕ. Πως περιγράφει ο ίδιος την περιπέτεια του.

Τον τρόμο βίωσε βίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου στο Ισραήλ, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter).

Ο Τάσος Χατζηβασιλείου "δέχθηκε επίθεση" με ρουκέτες από τη Χαμάς, σε επίσκεψή του στο Ισραήλ με ομάδα Ευρωπαίων βουλευτών.

O βουλευτής Σερρών της Νέας Δημοκρατίας βρισκόταν με συναδέλφους του σε αυτοκινητόδρομο, όταν ήχησε συναγερμός για ρουκέτες που εκτόξευσε η Χαμάς.

Αμέσως ακινητοποιήθηκαν τα αυτοκίνητα και όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσίευσε, ξάπλωσαν στο δρόμο για να καλυφθούν από τις ρουκέτες που τελικά αναχαιτίσθηκαν από τον «Σιδηρούν Θόλο».

Συγκλονιστική εμπειρία πριν από λίγο στο #Ισραήλ.



Βρίσκομαι από το μεσημέρι στο Ισραήλ, συμμετέχοντας σε αποστολή βουλευτών από ευρωπαϊκές χώρες, για να δούμε από κοντά την κατάσταση στο πεδίο.



Επιστρέφοντας απόψε με τους συναδέλφους βουλευτές και τα στελέχη του American… pic.twitter.com/LX8ro2eKJq — Tasos Chatzivasileiou (@tasos_chatziv) November 20, 2023

Όπως έγραψε στην ανάρτηση του, «Συγκλονιστική εμπειρία πριν από λίγο στο #Ισραήλ. Βρίσκομαι από το μεσημέρι στο Ισραήλ, συμμετέχοντας σε αποστολή βουλευτών από ευρωπαϊκές χώρες, για να δούμε από κοντά την κατάσταση στο πεδίο. Επιστρέφοντας απόψε με τους συναδέλφους βουλευτές και τα στελέχη του American Jewish Committee από τη Ραχάτ στο Τελ Αβίβ, ξαφνικά ήχησαν οι σειρήνες του πολέμου.

Μας ζητήθηκε να κατέβουμε από τα οχήματα και να ξαπλώσουμε στην άκρη του αυτοκινητοδρόμου. Οι ρουκέτες της #Χαμάς ακούγονταν η μία μετά την άλλη, καθώς αναχαιτίζονταν από το Iron Dome. Είναι αναγκαία η συνεννόηση για την ειρήνη!».

