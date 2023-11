Πολιτική

Γκάλοπ Prorata: Πρωτιά ΝΔ, πτώση ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου

Τι απαντούν οι πολίτες για τον Κασσελάκη και την αντιπολίτευση. Η κατάταξη για τα μεγαλύτερα προβλήματα της καθημερινότητας.

O Σφυγμός Νοεμβρίου, η τακτική πανελλαδική έρευνα πολιτικών στάσεων και εκλογικής συμπεριφοράς της Prorata, καταγράφει ευρύ προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι των ανταγωνιστών της αλλά και σημαντικές αλλαγές συσχετισμών στο πεδίο του κομματικού ανταγωνισμού που αφορά στην αντιπολίτευση. Πιο συγκεκριμένα, στον δείκτη μέτρησης της πρόθεσης ψήφου (χωρίς άκυρο-λευκό και αποχή) η εκλογική επιρροή της ΝΔ ανιχνεύεται στο 34%, του ΠΑΣΟΚ στο 12%, του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και του ΚΚΕ στο 10,5%, της Ελληνικής Λύσης στο 4%, της Πλεύσης Ελευθερίας στο 3,5%, της Νίκης και των Σπαρτιατών στο 2,5%, του ΜεΡΑ25 στο 2%, ενώ το ποσοστό όσων δηλώνουν αναποφάσιστοι ανέρχεται στο 15,5%.

Ως προς τις εντυπώσεις απέναντι στους πολιτικούς αρχηγούς, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει θετικές κρίσεις από το 33% της κοινής γνώμης, ενώ έπονται ο Δημήτρης Κουτσούμπας (23%), ο Νίκος Ανδρουλάκης (18%), η Ζωή Κωνσταντοπούλου (15%), ο Κυριάκος Βελόπουλος (13%), ο Στέφανος Κασσελάκης (11%), ο Δημήτρης Νατσιός (4%) και ο Βασίλης Στίγκας (3%). Ως προς τον δείκτη εμπιστοσύνης σε σχέση με την πρωθυπουργία της χώρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης (39%) υπερέχει με εξαιρετικά μεγάλη διαφορά των ανταγωνιστών του, με τον Στέφανο Κασσελάκη, το Νίκο Ανδρουλάκη και τον Δημήτρη Κουτσούμπα να συγκεντρώνουν ποσοστά χαμηλότερα του 6% στον σχετικό δείκτη. Ενδεικτικό της έντονης έλλειψης ανταγωνισμού στο συγκεκριμένο πεδίο είναι το εύρημα, σύμφωνα με το οποίο το 39% «δεν εμπιστεύεται κανέναν πολιτικό αρχηγό για πρωθυπουργό της χώρας».

Σε αυτό το πλαίσιο, απόλυτα ή αρκετά ικανοποιημένο από το έργο της κυβέρνησης δηλώνει το 29% της κοινής γνώμης, ενώ από το αντιπολιτευτικό έργο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το 6%, του ΠΑΣΟΚ το 10%, του ΚΚΕ το 19%, της Ελληνικής Λύσης το 15%, των Σπαρτιατών το 3%, της Νίκης το 7% και της Πλεύσης Ελευθερίας το 9%.

Συνολικότερα, το κόμμα που η κοινή γνώμη θεωρεί ότι ασκεί ουσιαστικότερη αντιπολίτευση είναι το ΚΚΕ (17%), ενώ ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ (15%), η Ελληνική Λύση (12%) και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ (9%), με τη μεγαλύτερη μερίδα της κοινής γνώμης (39%) να θεωρεί ότι κανένα κόμμα δεν ασκεί ουσιαστικότερη από τα υπόλοιπα αντιπολίτευση.

Την ίδια στιγμή, το 69% αξιολογεί αρνητικά τη σημερινή οικονομική κατάσταση της χώρας και μόλις το 30% θετικά, ενώ ως σημαντικότερη κατά την τρέχουσα περίοδο πρόκληση ιεραρχείται η ακρίβεια και δευτερευόντως τα ζητήματα που αφορούν την Υγεία, τους χαμηλούς μισθούς και τις συνθήκες εργασίας. Συμπληρωματικά στον συναισθηματικό καμβά επί του οποίου εξελίσσονται τα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά γεγονότα, τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν τον κυρίαρχο ρόλο που διαδραματίζει το συναίσθημα της απογοήτευσης στην ελληνική κοινωνία.

Σε σχέση με τις εξελίξεις που αφορούν στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η κοινή γνώμη θεωρεί ότι από την κατάσταση που επικρατεί θα ωφεληθεί κυρίως το ΠΑΣΟΚ (35%) και η ΝΔ (33%), την ίδια στιγμή που το 24% εκτιμάει ότι οι πρόσφατες αποχωρήσεις στελεχών θα ωφελήσουν τελικά τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ενώ το 69% ότι θα τον ζημιώσουν. Παράλληλα, το 42% της κοινής γνώμης θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη δημιουργίας ενός νέου αριστερού κοινοβουλευτικού κόμματος, άποψη που συμμερίζεται και το 44% όσων ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον Ιούνιο του 2023. Τέλος, το 11% της κοινής γνώμης θεωρεί απόλυτα (4%) ή αρκετά (7%) πιθανό ότι θα ψήφιζε στις επόμενες εκλογές ένα κόμμα που θα δημιουργούνταν από στελέχη που αποχωρούν αυτή την περίοδο από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

