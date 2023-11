Αθλητικά

MMA - PFL: Στο ANT1+ ο τελικός του Professional Fighters League

Το ΑΝΤ1+ φέρνει το γεγονός της χρονιάς στο ΜΜΑ, προβάλλοντας ζωντανά και αποκλειστικά τον μεγάλο τελικό του τουρνουά Professional Fighters League (PFL).

Οι κορυφαίες παγκόσμιες διοργανώσεις μαχητικών αθλημάτων, live και on demand, στο AΝΤ1+.

Μια συναρπαστική Combat Sports ενότητα που προσπαθεί να μας μυήσει στον θεαματικό κόσμο των μαχών δύναμης. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, όλοι οι αγώνες των πρωταθλημάτων του PFL θα προβληθούν ζωντανά μέσα από το μαχητικό κανάλι του ΑΝΤ1+.

Μετά το Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), το σκληρό Power Slap και τις θεαματικές μάχες του ΖΜΑΚ, έρχεται στο ΑΝΤ1+ το τουρνουά Professional Fighters League (PFL) για να χαρίσει στους συνδρομητές την πιο δυνατή βραδιά στον κόσμο του ΜΜΑ. Ξεκινώντας από αυτήν την εβδομάδα, την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου, το ΑΝΤ1+ θα μεταδώσει live και αποκλειστικά τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του τουρνουά Professional Fighters League (PFL), που θα αναδείξει τους αθλητές που θα κατακτήσουν τους 6 παγκόσμιους τίτλους του PFL World Championship στην Ουάσιγκτον.

Επόμενο ραντεβού με τις πολεμικές τέχνες στις 8 Δεκεμβρίου, όπου οι καλύτεροι μαχητές της Ευρώπης θα αναμετρηθούν στο ρινγκ της 3ARENA στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας.

To ANT1+ εξελίσσεται στον απόλυτο προορισμό για τα μαχητικά σπορ, με περισσότερες ανακοινώσεις να αναμένονται σύντομα για την προσθήκη ακόμα μεγαλύτερων αθλητικών διοργανώσεων.

Κάντε εγγραφή στο antennaplus.gr για να απολαύσετε τα πιο συναρπαστικά αθλητικά events δύναμης, live και αποκλειστικά στο ρινγκ της streaming πλατφόρμας ΑΝΤ1+.

