Κακοκαιρία “Daniel”: Δύο νέα προγράμματα στήριξης των πληγέντων

Ποιες χρηματικές ζημίες θα καλύπτουν οι νέες αποζημιώσεις και ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις υπαγωγής σε αυτές.

Στην εξαγγελία δύο νέων προγραμμάτων για τη στήριξη των αγροτών της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τις πλημμύρες της θεομηνίας «Ντάνιελ» θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα το ΥΠΑΑΤ, σύμφωνα με τα όσα είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης στη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους των αγροτών των περιοχών γύρω από την Κάρλα.

Το ένα πρόγραμμα θα αφορά την κάλυψη της απώλειας εισοδήματος, για όσο καιρό απαιτηθεί, καθώς 180.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων παραμένουν καλυμμένα με νερό.

Όπως είπε ο κ. Αυγενάκης «από την πρώτη στιγμή είχαμε δεσμευθεί, γι’ αυτό και σε ελάχιστο χρόνο θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε και αυτό το πρόγραμμα, όπως επίσης και ένα πρόγραμμα γι’ αυτούς που τα χωράφια τους δεν είναι πλημμυρισμένα, αλλά δεν μπορούν να παράξουν».

Το δεύτερο πρόγραμμα θα αφορά την κάλυψη της απώλειας εισοδήματος σε αγρότες που τα χωράφια τους είναι ακατάλληλα για καλλιέργεια, καθώς έχουν επικαθίσει σε αυτά φερτά υλικά και ιλύς.

Σε ό,τι αφορά την απομάκρυνση των φερτών υλικών αναμένεται να λειτουργήσει άμεσα νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με τη στήριξη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Από τη πλευρά τους οι αγρότες έθεσαν μια σειρά επιμέρους προβλήματα τα οποία αναφύονται με την πάροδο του χρόνου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, στη σύσκεψη, που έγινε με πρωτοβουλία των βουλευτών Θεσσαλίας της ΝΔ, Χρ. Κέλλα, Χρ. Καπετάνου και Μάξιμου Χαρακόπουλου, μετείχε και ο διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή Μιχάλης Μπεκίρης.

Από την πλευρά των αγροτών μεταξύ άλλων μετείχαν οι κ.κ. Χρήστος Πάνος πρόεδρος Καστρίου Αγιάς, Άγγελος Τζιαμαλής αγρότης, γεωπόνος και πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Σωτηρίου, Δημήτρης Παπακανάκης πρόεδρος Αμυγδαλοπαραγωγών Καλαμακίου, Ιωάννης Κουκούτσης αντιδήμαρχος Κιλελέρ και πρόεδρος Συνεταιρισμού Πλατυκάμπου, Χρυσοβαλάντης Βεργής πρόεδρος Νίκης Αχιλλείου, Γεώργιος Νάκας αγρότης από τη Μέλισσα, Κωνσταντίνος Νάχαμος αγρότης από το Λοφίσκο, Βασίλειος Τζιμούρτας αγρότης και Αριστείδης Τανός.

