Περού: Δεκάδες νεκροί από πτώση λεωφορείου σε γκρεμό

Πρόκειται για το τρίτο δυστύχημα, με δεκάδες νεκρούς, στο οποίο εμπλέκεται λεωφορείο, τους τελευταίους τρεις μήνες.

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ακόμη ένα τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη λεωφορείο, το οποίο έπεσε σε χαράδρα 300 μέτρων σε τομέα των Άνδεων, στο βόρειο Περού, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Τρίτη.

Το λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα ενώ κινείτο σε επαρχιακό δρόμο στην περιοχή Κούσκα, στην επαρχία Κορόνγκο. Ο απολογισμός των θυμάτων είναι «είκοσι νεκροί και έξι τραυματίες», γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του το τοπικό κέντρο επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, υπογραμμίζοντας πως η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη σε δυσπρόσιτη περιοχή, σε υψόμετρο 3.250 μέτρων και πλέον.

Τα τροχαία, ειδικά αυτά στα οποία εμπλέκονται λεωφορεία και είναι σε πολλές περιπτώσεις πολύνεκρα, είναι τραγικά συχνά στο Περού, εξαιτίας ιδίως της ανάπτυξης υπερβολικής ταχύτητας και της ανεπαρκούς συντήρησης του οδικού δικτύου, ειδικά ορεινών δρόμων.

Τη 19η Σεπτεμβρίου, 25 άνθρωποι που επέβαιναν σε λεωφορείο σκοτώθηκαν σε δυστύχημα στο νότιο τμήμα της χώρας. Τη 13η Αυγούστου, 13 άνθρωποι έχαναν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίζονταν σοβαρά σε τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη λεωφορείο στην ίδια περιοχή.

