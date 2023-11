Πολιτική

Κασσελάκης: Η εποχή που κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ με Τσακαλώτους και Κατρούγκαλους έχει λήξει

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας των ελεύθερων επαγγελματιών ενάντια στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο.

Η ΝΔ με «μανδύα της φοροεπιδρομής», ενώ «εμείς θελουμε δίκαιη φορολόγηση και αξιοπρέπεια για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους», τόνισε ο Στέφανος Κασσελάκης, που συμμετείχε στην πορεία διαμαρτυρίας των επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων έξω από το υπουργείο Οικονομικών, ενάντια στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο.

Σε δήλωση του από την πορεία σχολίασε ότι «είναι ξεκάθαρο προς όλους ότι ο κ. Μητσοτάκης είπε ψέματα προεκλογικά. Αυξάνει φόρους, αυξάνεις εισφορές», ενώ «έλεγε για μειώσεις φόρων». «Εκθειάζει δήθεν την επενδυτική βαθμίδα και την δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και τώρα έρχεται ο λογαριασμός στους ανθρώπους που δεν αξίζουν τέτοια αδικία. Θέλουν αξιοπρέπεια», σημείωσε.

«Η εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνούσε με Τσακαλώτους και με Κατρούγκαλους ήταν μνημονιακή. Αυτή εποχή έχει λήξει», πρόσθεσε, για να κατηγορήσει εν συνεχεία τη ΝΔ για «μανδύα της φοροεπιδρομής» και να τονίσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει «δίκαιη φορολόγηση και αξιοπρέπεια για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους».

Συνομιλώντας με διαδηλώτρια, ο κ. Κασσελάκης μεταξύ άλλων επισήμανε ότι «υπό τις συνθήκες οι οποίες υπήρξαν τότε όντως ήταν πολύ δύσκολη η στάση της Αριστεράς» και πρόσθεσε ότι «γι' αυτό και ο Αλέξης έλεγε προεκλογικά φέτος, το '23, επιτρέψτε μας να είμαστε πρώτη φορά Αριστερά. Ο γέγονε, γέγονε».

Ερωτηθείς σχετικά, κατά τη διάρκεια δηλώσεων του, ο κ. Κασσελάκης υποστήριξε ότι «τα οριζόντια μέτρα είναι άδικα». «Όλοι οι φορείς το λένε. Γιατί είναι τόσο δύσκολο, επιτέλους, για την κυβέρνηση να το καταλάβει αυτό το πράγμα και γιατί δεν το έλεγε προεκλογικά; Πού ήταν;», σχολίασε. «Να χαρούμε την επενδυτική βαθμίδα τους. 600 εκατ. από 'δω, άλλα 500 εκατ. αντιπλημμυρικά που δεν ξέρουν πού πήγαν στην Θεσσαλία. Είναι το άκρον άωτον της κοροϊδίας. Είναι άδικο, είναι κοροϊδία», είπε.

Νωρίτερα ο κ. Κασσελάκης πέρασε από πολλά μπλοκ (δικηγόρων, ΓΣΕΒΕΕ, ταξί κά) συνομιλώντας με διαδηλωτές για τα προβλήματα τους, ενώ έφτασε με την πορεία διαμαρτυρίας μέχρι έξω από το υπουργείο Οικονομικών.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θέλησε να βάλει εκ νέου μία διαχωριστική γραμμή με το παρελθόν του κόμματος αναφερόμενος ονομαστικά στους Ευκλείδη Τσακαλώτο και Γιώργο Κατρούγκαλο.

«Η εποχή που κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ με Τσακαλώτους και Κατρούγκαλους ήταν μνημονιακή εποχή. Αυτή η εποχή έχει λήξει» ανέφερε χαρακτηριστικά.Επιτέθηκε παράλληλα στη Ν.Δ. λέγοντας πως είναι εκείνη που «πλέον αναλαμβάνει τον μανδύα της φοροεπιδρομής».

«Εμείς θέλουμε δίκαιη φορολογία και αξιοπρέπεια για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους» πρόσθεσε.

«Δεν θα αφήσω τους "νοικοκύρηδες" στη Δεξιά, την ώρα που οι αληθινοί μπαχαλάκηδες είναι αυτοί που μας κυβερνούν και αποσυνθέτουν την κοινωνία», τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή σχόλια που προκάλεσε χθεσινή αναφορά του στο πλαίσιο συνέντευξής του στην 7η Σύνοδο της Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, σημειώνει ότι «προφανώς τα δικά μου λόγια περνούν από κόσκινο, την ώρα που για τους πολιτικούς μου αντιπάλους υπάρχει απόλυτη μιντιακή στήριξη ή ανοχή. Ευπρόσδεκτο».

Επισημαίνει ότι έχει μιλήσει «από την πρώτη στιγμή για τη νέα Ελλάδα και το ελληνικό όνειρο που οραματίζομαι» και υπογραμμίζει: «Όμως όχι. Δεν θα αφήσω τους "νοικοκύρηδες" στη Δεξιά, την ώρα που οι αληθινοί μπαχαλάκηδες είναι αυτοί που μας κυβερνούν και αποσυνθέτουν την κοινωνία. Την ώρα που Αριστερά είναι πρώτα απ' όλα οι άνθρωποι του μόχθου και της ανθρωπιάς. Η Αριστερά του ήθους και της ευθύνης». Ο κ. Κασσελάκης αναφέρει ότι «τα στερεότυπα που έχτισε η προπαγάνδα τόσων ετών θα σπάσουν».

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ τονίζει ότι κρατά «κάτι καλό από τα παλιά για να φύγουμε προς τα μπρος, κι αυτό είναι μία ενσυναίσθηση, μία αλληλεγγύη που κάποια στιγμή -στα χρόνια του '80 και του '90- είχε κατακτήσει ως έναν βαθμό η κοινωνία μας». Τότε που, όπως σημείωνει, «τον Παύλο δεν θα "τον σκότωναν για το ποδόσφαιρο". Τότε που δήθεν νοικοκυραίοι δεν θα δολοφονούσαν τον Ζακ. Τότε που συμμαθητές μίας 13χρονης μαθήτριας δεν θα βιντεοσκοπούσαν τον ξυλοδαρμό της». «Ναι, κάποια στιγμή σε αυτήν τη χώρα φτάσαμε σε έναν βαθμό αλληλεγγύης που ήταν μία καλή βάση για το μέλλον. Ύστερα ήρθε η κρίση, η διάλυση του κοινωνικού ιστού, η άνοδος κάθε μορφής ακροδεξιάς, το μίσος προς τους μετανάστες, η διακυβέρνηση μίας παρέας που παρακολουθεί, υποκλέπτει και κάνει μπίζνες», προσθέτει και υποστηρίζει ότι «είναι ζητούμενο για μένα εκείνη η αφετηρία για να χτίσουμε το αύριο: Ένα κράτος δικαιοσύνης, ισότητας, θεσμών που να λειτουργούν, και κοινωνικής προστασίας για όλους».





