Φορολογικό νομοσχέδιο: Συγκεντρώσεις και πορείες εργαζομένων

Πορεία διαμαρτυρίας προγραμματίζουν τα σωματεία εργαζομένων, που αντιδρούν στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο.

Σωματεία εργαζομένων που αντιδρούν στο φορολογικό νομοσχέδιο θα πραγματοποιήσουν συγκεντρώσεις και πορείες διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας.

Στις 11:00 οι δικηγόροι έχουν συγκέντρωση στα Γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου στην Ακαδημίας. Την ίδια ώρα οι οδηγοί ταξί στα γραφεία του Σωματείου Αυτοκινητιστών, στη Μάρνη.

Στις 11:30 στην πλατεία Ομονοίας έχουν συγκέντρωση οι βιοτέχνες και στην πλατεία Κάνιγγος τα μέλη Φροντιστηρίων.

Στις 12:00 στην Κοραή συγκεντρώνονται τα μέλη του Σωματείου Φοροτεχνικών και την ίδια ώρα έχουν συγκέντρωση και από την ΠΟΕΔΗΝ.

Όλες οι συγκεντρώσεις θα μεταβούν ως πορείες στο υπουργείο Οικονομικών.

