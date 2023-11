Πολιτική

Thessaloniki Summit - Κασσελάκης: Είμαι ανεξάρτητος και δεν πρόκειται ποτέ να προδώσω το λαό (εικόνες)

Η τοποθέτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για την εσωκομματική επικαιρότητα αλλά και πολλά άλλα τρέχοντα πολιτικά ζητήματα.

Για σειρά θεμάτων που περιλάμβαναν τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και πολλά ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας, τοποθετήθηκε ο πρόεδρος του κόμματος Στέφανος Κασσελάκης στο πλαίσιο της εμφάνισής του στο Thessaloniki Summit.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στις πρόσφατες αποχωρήσεις τονίζοντας ότι «πρώτα απ’ όλα δεν έφυγε η ομάδα της “Ομπρέλας”, έφυγαν μερικά στελέχη που ευθυγραμμίζονταν με τη συγκεκριμένη ομάδα. Όσον αφορά την κ. Αχτσιόγλου χθες το πρωί είπα πως κανείς δεν έχει δικαίωμα να παίζει με την υπομονή και την αγωνία του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω δει κάποια ανακοίνωση από την ομάδα Αχτσιόγλου, άρα κατά τη γνώμη μου σημαίνει παραμένουν στη Βουλή και συνεχίζουν να δουλεύουν για μας».

Οι 40ρηδές και οι διέξοδοί τους, οι τράπεζες και η διαφθορά

Για τη γενιά των 40αρηδων τόνισε ότι «με ενδιαφέρουν οι φρέσκιες ιδέες και νοοτροπίες. Αλλά η ηλικία δεν είναι το παν. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι η ικανότητα του καθενός, να έχει νέες νοοτροπίες και να θέλει να δουλέψουμε μαζί. Έχουμε εκατοντάδες λαμπρά μυαλά που είναι έτοιμα να δουλέψουν για τα τμήματά μας και να συνεισφέρουν».

«Ο τραπεζικός δανεισμός είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο προκύπτει από ένα σκάνδαλο στην Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κασσελάκης κάνοντας αναφορά στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Επίσης, υπενθύμισε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για «την πιθανότητα μιας δημόσιας τράπεζας, δημοσίου πυλώνα στο τραπεζικό σύστημα».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέδειξε ακόμη την ανάγκη πάταξης της διαφθοράς, ενώ αναφέρθηκε και στο κράτος δικαίου. «Στην Ελλάδα το δικαστικό σύστημα είναι τελευταίο σε κατάταξη στην Ευρώπη. Μαζί με την πάταξη της διαφθοράς πρέπει να ενισχύσουμε τα δικαστήρια και τους δικαστές για να έχουμε άμεσα απόδοση δικαιοσύνης στη χώρα μας», τόνισε.

Ανεξαρτησία από οικονομικά συμφέροντα, ελληνοτουρκικά, Μέση Ανατολή και κυβέρνηση

«Έχω τη βούληση, έχω καθαρά χέρια και τη διεθνή εμπειρία και μαζί με μια πάρα πολύ καλή ομάδα θα αναδείξουμε μεγάλες τομές. Είμαι πλήρως ανεξάρτητος και δεν πρόκειται ποτέ να προδώσω τον λαό, τις λαϊκές συνοικίες, την περιφέρεια που με στήριξε ώστε να είμαι πρώτος στον ΣΥΡΙΖΑ», πρόσθεσε.

Με αφορμή την επίσκεψη του Ερντογάν σε λίγες μέρες στην Αθήνα ανέφερε: «Είμαι πάντα θετικός στον διάλογο με την Τουρκία, έχοντας ωστόσο κόκκινες γραμμές» όπως η μη αποστρατικοποίηση των νησιών. «Να μην δίνουμε “σήμα” ή ενδείξεις στον Ερντογάν ότι είμαστε ανοιχτοί σε αποστρατικοποίηση και ποτέ να μην τεθεί αυτό στο τραπέζι σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση».

Ο Στέφανος Κασσελάκης αναφέρθηκε, επίσης, στον πόλεμο στο Ισραήλ υπογραμμίζοντας ότι «η χώρα μας πρέπει να συνεισφέρει στην επίτευξη ειρήνης μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης. Τα σύνορα του 1967 είναι για εμάς το έδαφος που πρέπει να συνομιλήσουν οι δύο λαοί».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε πυρά κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, τον οποίο -όπως είπε χαρακτηριστικά- δεν βλέπει σαν αντίπαλο. «Τον βλέπω σαν κάποιον ο οποίος είναι στυγνός και η πολιτική που εφαρμόζει είναι επικίνδυνη», καθώς «θεωρεί τα οριζόντια μέτρα δίκαια».

Γραφείο Προέδρου στη Θεσσαλονίκη

Τέλος ο κ. Κασσελάκης ανακοίνωσε πως θα λειτουργήσει γραφείο του στη Θεσσαλονίκη και θα το επισκέπτεται μία φορά τον μήνα.

Πηγή εικόνων: GRtimes

