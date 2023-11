Κοινωνία

“Δράκος των Εξαρχείων”: Ο Οικονόμου καρατόμησε τον Διοικητή ΤΑ Ωρωπού

Ο 23χρονος Σύρος που κατηγορείται για πέντε επιθέσεις σε γυναίκες και μία σε βάρος 13χρονης ήταν έξω με περιοριστικούς όρους τους οποίους δεν τήρησε ποτέ.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Οικονόμου προχώρησε στην καρατόμηση του Διοικητή του Τμήματος Ασφαλείας Ωρωπού.

Συγκεκριμένα ο κ. Οικονόμου μετά από επικοινωνία που είχε το πρωί της Τετάρτης με τον Αρχηγό, Αντιστράτηγο Λάζαρο Μαυρόπουλο, ζήτησε την διοικητική διερεύνηση σχετικά με τη μη τήρηση των περιοριστικών όρων του συλληφθέντα «δράκου» για τις επιθέσεις κατά γυναικών στα Εξάρχεια καθώς και την άμεση αντικατάσταση του Διοικητή του Τμήματος Ασφαλείας Ωρωπού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 23χρονος είχε συλληφθεί για απόπειρα βιασμού το καλοκαίρι του 2022 και για το λόγο αυτό κρατούνταν στις φυλακές Γρεβενών, από όπου αποφυλακίστηκε τον περασμένο Αύγουστο. Ο Σύρος είχε περιοριστικό όρο να βρίσκεται εντός της δομής της Μαλακάσας.

Από την περιοχή των Εξαρχείων έχουν προκύψει συνολικά πέντε σεξουαλικές επιθέσεις και μια ακόμη στις 24 Οκτωβρίου στη Γλυφάδα.

Το χρονικό των επιθέσεων

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι του Σαββάτου (18/11) όταν ο δράστης προσέγγισε μία 13χρονη, την έπιασε από τη μέση και προσπάθησε να προβεί σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της. Ευτυχώς το κορίτσι έβαλε τις φωνές και κατάφερε να ξεφύγει.

Δύο ημέρες μετά, δηλαδή στις 20 Νοεμβρίου, μια κοπέλα 29 ετών μετέβη στο Τμήμα Ασφαλείας των Εξαρχείων και κατέθεσε ότι ενώ βρισκόταν στη συμβολή των οδών Εμμανουήλ Μπενάκη και Νικηταρά, ένας περίεργος άντρας με χρήση σωματικής βίας, την ακινητοποίησε, την πέταξε στο έδαφος και αφού της έκλεισε το στόμα, προέβη σε γενετήσιες πράξεις τις οποίες δεν ολοκλήρωσε καθώς το σημείο προσήλθαν κάτοικοι και διερχόμενοι πολίτες με αποτέλεσμα ο δράστης να τραπεί σε φυγή.

Την ίδια ημέρα, 10 λεπτά αργότερα, μάλλον ο ίδιος δράστης, έστησε καρτέρι και στην Ζωοδόχου Πηγής. Την ώρα που περνούσε από το σημείο μία 27χρονη της όρμησε και της έκλεισε το στόμα. Το θύμα προέβαλε αντίσταση και κατάφερε να ελευθερωθεί, με τον άνδρα να αποχωρεί τρέχοντας.

Για την δράση του 23χρονου, μίλησαν στην κάμερα του ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» κάτοικοι των Εξαρχείων.

