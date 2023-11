Κοινωνία

Ασπρόπυργος: Τον καταδίωκε η Αστυνομία και τράκαρε με τον αδελφό του (εικόνες)

Δείτε εικόνα από την επεισοδιακή καταδίωξη. Τραυματίστηκαν δύο παιδιά. Τι ψάχνει η ΕΛΑΣ.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ επιχείρησαν να ελέγξουν στον Ασπρόπυργο ένα ύποπτο αυτοκίνητο με τον οδηγό να πατάει γκάζι και να προσπαθεί να διαφύγει.

Η καταδίωξη κατέληξε στην οδό Γεννηματά στην Ελευσίνα όπου ο οδηγός του ύποπτου αυτοκινήτου τράκαρε μετωπικά με τον αδερφό του.

Μέσα στο αυτοκίνητο του αδερφού ήταν ένα ανήλικο που τραυματίστηκε ελαφρά ενώ ελαφρά τραυματίστηκε και ένα ανήλικο που ήταν στο ύποπτο όχημα

Ψάχνουν να μάθουν οι αστυνομικοί γιατί προσπάθησε να διαφύγει και αν έχει ποινικό παρελθόν.

