Πολιτική

Μητσοτάκης - Τρεπεκλής: Τι συζήτησαν στο Μέγαρο Μαξίμου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον νεοεκλεγέντα Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Γιάννη Τρεπεκλή.

-

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με τον νεοεκλεγέντα Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Γιάννη Τρεπεκλή, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν οι προτεραιότητες της νέας περιφερειακής αρχής και η πορεία υλοποίησης του πολυεπίπεδου αναπτυξιακού προγράμματος για τα νησιά του Ιονίου.

Ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τον κ. Τρεπεκλή για την εκλογή του και τόνισε πως η κυβέρνηση πάντοτε συνεργάζεται στενά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, για την εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών και την υλοποίηση των παρεμβάσεων που θα βελτιώσουν τη ζωή τους.?

Ειδήσεις σήμερα:

Μοσχάτο - Σεξουαλική επίθεση: Απείλησε ανήλικες με μαχαίρι και τις θώπευσε

Βασιλιάς Κάρολος: Η γραβάτα με τις ελληνικές σημαίες σε επίσημη εμφάνιση (εικόνες)

“The 2Night Show” – Μίνως Μάτσας: Η γνωριμία του με τα “ιερά τέρατα” της μουσικής